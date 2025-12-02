martes 2  de  diciembre 2025
PRESIÓN

Hijo de Donald Trump asegura que Maduro recibió un ultimátum: "Salir de Venezuela ahora o algo más sucederá"

Las declaraciones se producen tras la breve conversación telefónica que Nicolás Maduro sostuvo con el presidente Donald Trump el pasado 21 de noviembre

El estadounidense Donald Trump Jr. habla en la conferencia Future Investment Initiative (FII) en Riad el 29 de octubre de 2025.

El estadounidense Donald Trump Jr. habla en la conferencia Future Investment Initiative (FII) en Riad el 29 de octubre de 2025.

FAYEZ NURELDINE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El clima de tensión entre Washington y Caracas continúa escalando, luego de que Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara públicamente que su padre le dio un ultimátum al líder chavista Nicolás Maduro a través de un video difundido por la plataforma opositora venezolana Comando Con Venezuela.

En su mensaje, Trump Jr. afirmó que “tenemos una amenaza real para nuestro hemisferio, sentado al frente de nuestra costa y los demócratas están tratando de sabotear nuestra capacidad para resolverlo”.

Asimismo, reiteró que “Maduro es el líder del Cartel de los Soles, un tipo que fue aplastado en las elecciones (presidenciales de 2024)”, alegando que el régimen se sostuvo en el poder a pesar de la derrota frente a María Corina Machado, quien le levantó la mano a Edmundo González Urrutia ante la inhabilitación política impuesta por el régimen de Maduro.

El hijo del mandatario estadounidense añadió que su padre “le dio un ultimátum: salir de Venezuela o algo más sucederá”, reforzando así la creciente presión de Washington sobre el gobernante venezolano.

Escalada militar y presiones desde Washington

Las declaraciones se producen tras la breve conversación telefónica que Nicolás Maduro sostuvo con el presidente Trump el pasado 21 de noviembre. Durante esa llamada, y según múltiples fuentes, Maduro habría planteado abandonar el país si él y su familia recibían inmunidad legal total, así como la eliminación de sanciones contra más de un centenar de sus colaboradores. También habría propuesto que su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumiera un gobierno temporal mientras se convocaban nuevas elecciones.

Trump habría rechazado esas peticiones y le habría dado a Maduro un plazo de una semana para abandonar Venezuela rumbo al país de su elección.

El ultimátum ocurre en el marco de un aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe. Estados Unidos movilizó hacia la región su portaviones más grande, acompañado de buques de guerra, aeronaves de combate y miles de efectivos. Aunque la Administración Trump sostiene que la operación se enmarca en acciones contra el narcotráfico, Maduro denuncia que el verdadero objetivo es su derrocamiento.

“Hay opciones disponibles”

Este lunes, el presidente Trump se reunió con su Consejo de Seguridad Nacional para evaluar la situación venezolana. “El presidente se reunirá con su equipo de seguridad nacional para tratar este tema y otros asuntos”, declaró la portavoz Karoline Leavitt.

Consultada sobre la posibilidad de una intervención militar directa en territorio venezolano, Leavitt evitó descartarla: “Hay opciones disponibles para el presidente, y dejaré que él se exprese sobre ellas”, afirmó, en declaraciones que mantienen la incertidumbre sobre los próximos pasos de Washington.

El régimen venezolano, por su parte, continúa rechazando las acusaciones de narcotráfico y denuncia una “agresión” estadounidense, mientras la oposición ve en estas señales un aumento de la presión internacional que podría reconfigurar el panorama político del país.

FUENTE: Con información de redes sociales / AFP

