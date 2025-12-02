Maduro reautoriza vuelos de deportación de inmigrantes venezolanos en EEUU

Inmigrantes ilegales en Estados Unidos son deportados a Venezuela en uno de los 75 vuelos realizados hasta la fecha.

El régimen de Nicolás Maduro informó el martes que reautorizó los vuelos de Estados Unidos para deportar migrantes, días después de haberlos suspendido por la advertencia del presidente Donald J. Trump del "cierre total" del espacio aéreo venezolano.

La llegada de aviones estadounidenses con inmigrantes ilegales venezolanos se mantuvo regularmente pese a la tensión entre ambos países por el despliegue militar de Trump en el Caribe.

El mandatario estadounidense asegura que se trata de una operación para combatir el narcotráfico, aunque el dictador venezolano asegura que el objetivo es sacarlo del poder que tiene usurpado.

La autoridad aeronáutica venezolana "ha recibido la solicitud del gobierno de los Estados Unidos para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde ese país hasta Venezuela", indicó un comunicado del ministerio del Transporte.

"Por instrucciones del gobernante Nicolás Maduro, se autoriza el ingreso a nuestro espacio aéreo de las aeronaves".

Maduro entre la amenaza del régimen cubano y las exigencias de EEUU

Caracas permitirá el ingreso de dos vuelos de la empresa estadounidense Eastern Airlines los días miércoles y viernes.

La migración es un tema central del gobierno de Trump a petición de casi 80 millones de estadounidenses que le dieron la victoria electoral en noviembre de 2024.

El estadounidense sostuvo el lunes una reunión con su equipo de Seguridad Nacional para abordar el tema Venezuela. El domingo confirmó una conversación telefónica con Maduro, de la que no dio detalles, pero de la que se conoce que le exigió su salida y protección sólo para él y su familia.

Maduro se encuentra contra la pared porque el régimen de La Habana lo mantiene bajo la amenaza de muerte si cede ante la presión de EEUU. Analistas consideran que Maduro no ha renunciado porque sabe que los agentes cubanos que dirigen Caracas tiene la orden de eliminarlo si intenta dejar el gobierno.

Unos 75 vuelos con deportados se realizaron este año, con al menos 13.956 venezolanos deportados desde Estados Unidos, según el régimen venezolano.

FUENTE: Con información de AFP.