Hijo de José Daniel Ferrer se exilia en Miami

CUBA Denuncian que Ferrer "no puede levantarse" debido a torturas

En entrevista con el canal América Tevé el joven explicó: “Ellos (las autoridades de la dictadura de la Isla) han querido que yo haga que mi padre salga de la prisión. Me iban a utilizar para intentar sacarlo del país y no acepté ninguna condición que ellos me pusieron”.

Además, confirmó que su padre continúa en huelga de hambre luego de las golpizas que le dieron en la cárcel.

Sobre su estado de salud, señaló: “Lo vi superdébil, físicamente está muy delgado. Me dijo que le habían dado innumerables golpes en las costillas y los riñones, que lo dejaron destrozado”.

José Daniel Ferrer Cantillo aseguró además que desde el exilio “intentará estudiar una carrera universitaria y seguir apoyando a la oposición en Cuba”.

Este 9 de diciembre José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue golpeado en la prisión de Mar Verde, Santiago de Cuba, durante una visita de sus hijos y esposa Nelva Ortega.

“José Daniel se manifestó tras reclamar la devolución de las cartas familiares que le robaron a Nelva el pasado día 30 de noviembre. El jefe de la prisión y otros sicarios de la dictadura lo agredieron físicamente y se lo llevaron de vuelta a la celda de castigo donde lo mantienen hace casi 16 meses”, dijo a CubaNet Ana Belkis Ferrer, activista y hermana del opositor.

José Daniel Ferrer se encuentra privado de libertad desde el 11 de julio de 2021. Ese día, él y su hijo fueron detenidos cuando intentaban unirse a las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en su provincia durante aquella histórica jornada.