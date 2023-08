Hijo de Petro habla sobre la relación con su padre

"La situación con mi papá no viene bien desde hace varios meses... El año pasado, sin pensarlo, me hubiese inmolado por él, sin pensarlo dos veces", admitió Petro Burgos en entrevista para la revista Semana.

Además de revelar detalles íntimos y familiares sobre su crianza y el abandono paterno, Petro Burgos aseguró sentirse como una pieza más en el tablero político para hacer llegar a su padre a la Casa de Nariño. "Está mi papá, familiares, amigos, personas que hasta hoy me di cuenta de que me quisieron utilizar... Y no solamente eso, sino a darse golpes de pecho en redes sociales y reuniones privadas. A mí me comentaban. Han querido destruirme".

Sobre la motivación para colaborar con la Fiscalía de Colombia y ofrecer información sobre la red de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, Petro Burgos afirmó que "yo quiero estar en el nacimiento de mi hijo, quiero criar a mi hijo. Sé qué es sentir o qué es crecer con un padre frío y distante. No quiero eso para mi hijo. Entonces, es por él, por mi familia, que yo decido aceptar esta colaboración con la Fiscalía. Que se sepa la verdad, y, bueno, quiero aclarar algo: ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca".

Durante la sesión del jueves 3 de agosto, Nicolás Petro Burgos confirmó ante la Justicia que recibió dinero proveniente del narcotráfico y, parte de la cuantiosa suma, fue invertida invirtió en la campaña presidencial de su padre Gustavo Petro en el año 2022.

También confesó tener aseguró tener documentos y audios de las transacciones que llevó a cabo, que entregara a las autoridades.

Por su colaboración, le fue otorgada la libertad condicional durante el proceso de investigación, es decir,no podrá salir de la ciudad de Barranquilla, Colombia, lugar donde reside actualmente.

En sus aportes a la justicia Petro Burgos afirmó que "Hay incluidas personas muy importantes: ministros, políticos, etcétera. Lo redondeo diciendo que son personas muy importantes".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpetrogustavo%2Fstatus%2F1687466746842611712&partner=&hide_thread=false Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/7MHTWp2MNZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 4, 2023

Abandono paterno

Luego de excluir a su padre de los hechos delictivos en los que se encuentra involucrado, Petro Burgos aseveró que se entregó por completo a la campaña presidencial. "Si hay alguien que visitó, que estuvo siempre en las calles, en los barrios, en los municipios, convenciendo, seduciendo a la gente, fui yo"

En la entrevista reveló que siente poco afecto de parte de su padre hacia él. "Es que si él no me crio no fue por culpa mía. Fue porque él abandonó a mi mamá siendo yo un bebé recién nacido. Esa es la realidad. O sea, no es culpa mía que él no me haya criado. Siendo yo muy pequeño, él se fue a vivir a Europa, entonces, obviamente fue una relación bastante distante y fría por parte de él. Yo siempre he querido a mi papá y siempre lo he admirado muchísimo. Él, para mí, era mi superhéroe, realmente. Pero siempre fue una relación muy distante y fría por él".

Sobre la relación entre su padre y su madre, admitió que le dueme "muchísimo. Si hay una persona que se sacrificó por mi papá y que vivió realmente momentos difíciles de la vida de él, como dicen en la costa, quien vivió las verdes, fue mi mamá. Él ha sido una persona bastante desagradecida con mi mamá. Muchísimo. No te imaginas cuánto".

