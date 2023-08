¿Un juicio político a Gustavo Petro? Varias voces lo exigen

"Su propio hijo con pruebas en mano, confirmó a la Fiscalía que la campaña presidencial sí recibió dineros irregulares. Solicito que se investigue, que todo delito sea castigado y todo corrupto vaya a la cárcel", expresó.

Desde Centro Democrático, el miembro de la Cámara de Representantes Christian Garcés aseguró que la Comisión de Acusaciones "debe arrancar de inmediato con el juicio político" a Petro "debido a las declaraciones dadas por su hijo".

Por su parte, el mandatario aseguró que no ha pedido a sus hijos delinquir y afirmó que no servirá el caso de su primogénito para intentar tumbar al "primer Gobierno popular del país".

"Tengan ustedes la absoluta certeza de que este Gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más, y eso es bueno que quede claro en Colombia, no hay nadie que pueda terminar con este Gobierno, que sea el pueblo mismo, y el pueblo dio una orden por mayoría en las urnas electorales", dijo Petro durante un discurso en la Asamblea Popular Campesina para la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural.

"A ninguno de mis hijos ni de mis hijas les he dicho jamás que delincan, eso no ha existido. No es la primera vez que han intentado usar las cicatrices familiares, algunas cicatrizarán, otras quizás nunca, claro que han intentado utilizar todas las debilidades para abrir el camino del derrumbe del primer Gobierno popular en Colombia", aseguró el mandatario.

Estas declaraciones llegaron poco después de que Nicolás Petro, admitió ante la fiscalía haber financiado ilegalmente la campaña presidencial de su padre, caso por el que ha sido imputado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito por una presunta financiación ilegal.

FUENTE: EUROPA PRESS