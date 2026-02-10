EEUU puede revocar protección temporal a migrantes de Honduras y Nicaragua

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos abrió el lunes la puerta a la deportación de migrantes de Honduras , Nicaragua y Nepal que cuentan con Estatus de Protección Temporal ( TPS ) para vivir en el país norteamericano.

El TPS permite a grupos reducidos de personas residir y trabajar en territorio estadounidense si se considera que corren peligro si regresan a sus países de origen, debido a guerras, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.

Luego de volver a la Casa Blanca el año pasado, el presidente Donald Trump tomó medidas para poner fin a ese sistema de protección temporal que ha permitido a decenas de miles de ciudadanos hondureños, nicaragüenses y nepalíes permanecer legalmente en Estados Unidos.

Un juez federal había anulado esa orden, pero el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió el lunes un dictamen que permite al gobierno proceder con las deportaciones mientras avanza el proceso para recurrir esa decisión.

La "orden del tribunal anterior que anulaba la terminación del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua queda en suspenso en espera de la apelación", se lee en la decisión del lunes.

El TPS se había aplicado a más de 51.000 hondureños y 3.000 nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos después de que el huracán Mitch devastara esos países centroamericanos en 1998.

Alrededor de 7.000 nepalíes cuentan con el estatus de protección tras el terremoto que azotó el país asiático en 2015.

Históricamente, los presidentes estadounidenses han renovado el TPS a los migrantes en lugar de revocarlo y convertirlos en indocumentados.

Pero Trump ha prometido una campaña de deportación masiva, y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió el lunes que "el TPS nunca se diseñó para ser permanente".

Su cartera ha dicho que el retiro de ese estatus responde a la mejoría de las condiciones en esos países, hasta el punto de que sus ciudadanos pueden regresar a sus hogares de forma segura.

FUENTE: Con información de AFP