La medida tonelada de droga incautada en Honduras . (Policia nacional de Hondutas)

TEGUCIGALPA.- Las autoridades de Honduras, con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), incautaron este viernes más de media tonelada de cocaína oculta en un camión en una operación desarrollada en una región del Caribe hondureño.

La Policía Nacional indicó en un comunicado que durante la operación fueron incautados 582 fardos de cocaína escondidos en “una caleta acondicionada en el camión”, localizado en una hacienda en el departamento de Atlántida.

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La información oficial no precisa si hubo detenidos en esta operación ni el papel de la DEA para dar con el alijo. Solo destacó que la cooperación de la agencia estadounidense contribuye a fortalecer las capacidades de las autoridades hondureñas para enfrentar el crimen organizado transnacional.

El director de la Policía de Honduras, Rigoberto Oseguera Mass, explicó que las autoridades mantienen las diligencias para establecer las circunstancias del ingreso de la droga al territorio hondureño.

Las autoridades calculan que este golpe representa una afectación económica superior a los 151 millones de lempiras (cerca de 5.58 millones de dólares) para la organización criminal propietaria del cargamento.

Estados Unidos y Honduras comparten un esfuerzo común en el marco del Escudo de las Américas, una coalición hemisférica contra el narcotráfico impulsada por Washington.

Durante una visita a Honduras el jueves, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció un apoyo a Honduras en equipamiento militar de cerca de 14 millones de dólares, y afirmó que su país necesita “socios que tengan un enfoque coherente para la lucha en contra de los narcoterroristas y para fortalecer la seguridad regional”.

Honduras es utilizado como territorio de tránsito por organizaciones del narcotráfico que trasladan drogas procedentes de Suramérica hacia Estados Unidos por vía aérea, marítima y terrestre. El país también registra el cultivo de plantaciones de arbustos de coca.

En lo que va de 2026, las autoridades hondureñas han decomisado alrededor de 6,553 kilogramos de cocaína y cientos de arbustos de coca, según cifras oficiales.

El pasado 6 de noviembre, la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) decomisó 362 kilogramos de cocaína en la aldea Punta de Rieles, municipio de La Másica, Atlántida. Ese cargamento fue valorado oficialmente en más de 97 millones de lempiras.

Operaciones en otras zonas del país

Oseguera Mass señaló que la intervención en Atlántida forma parte de las acciones que desarrolla la Policía Nacional en varios departamentos.

Además de los allanamientos en el litoral atlántico, mencionó operaciones en Tegucigalpa y Yoro como parte de las labores de investigación y persecución de estructuras criminales.

La Policía mantiene abierto el procedimiento relacionado con la media tonelada de cocaína, mientras los equipos especializados continúan las diligencias para documentar el decomiso y ampliar la investigación. Las autoridades prevén divulgar los resultados completos de la operación una vez concluyan las actuaciones en curso.

#ÚLTIMAHORA | Tenemos más de media tonelada de clorhidrato de cocaína decomisada en Atlántida



La droga iba oculta en caletas.

Estamos golpeando fuertemente las estructuras terroristas #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/MigxezKVUy — Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) November 20, 2026

FUENTE: Con información de EFE/ El Tiempo