Fotografía del 11 de julio de 2022 cedida por el Consulado General de Honduras en Atlanta donde aparece la exconsul Ada Evila Serrano Nuñez (Ada Serrano) quien fue arrestada por su supuesta participación en una trama de sobornos y lavado de dinero, en Atlanta, Georgia (EE.UU.

LOS ÁNGELES.- El Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) informó este lunes que Ada Evila Serrano Núñez, excónsul de Honduras en Estados Unidos, fue arrestada por las autoridades federales por su supuesta participación en una trama de sobornos y lavado de dinero, en la que otras tres personas, incluidos sus hijos, fueron también detenidas.

Serrano Núñez, quien ocupó el cargo de cónsul general de Honduras en la sede diplomática de Atlanta, en el estado de Georgia, desde julio de 2022 hasta marzo de 2026, fue detenida en esa ciudad y acusada de al menos tres cargos que incluyen conspiración para infringir la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA, por sus siglas en inglés).

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La oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia, Theodore S. Hertzberg, dijo que la diplomática fue arrestada por presuntamente "usar su antiguo cargo para exigir sobornos en efectivo a cambio de permitir que ciudadanos hondureños accedan y obtengan servicios oficiales del gobierno en el Consulado en Atlanta. En el esquema de larga duración, ella presuntamente reclutó al personal del Consulado para actuar como intermediarios y utilizó a sus hijos adultos para recibir el dinero de los sobornos y lavarlo".

El fiscal federal puntualizó, en un comunicado: "Los diplomáticos extranjeros que operan en nuestro país no pueden aprovechar su poder para extorsionar y obtener sobornos de personas inocentes". Advirtió que su oficina “procesará con rigor" cualquier acto de soborno que ocurra, sin importar cuán alto sea el cargo que ocupe el responsable.

Esquema de sobornos

Los dos hijos de Ada Evila Serrano Núñez Serrano, Luis Euceda Serrano y Ángel Euceda Serrano, ambos residentes en Suwanee, una comunidad al noreste de Atlanta, fueron detenidos en medio de la investigación, así como Mario Antonio Castellanos Velásquez, un exempleado del Consulado de Honduras.

A Serrano y sus cómplices se les acusa de conformar un esquema delictivo en el que exigieron y recibieron sobornos. A cambio, permitían que los clientes de Consular Services Company, una empresa con sede en Tennessee, obtuvieran citas para recibir servicios en el Consulado.

Según las investigaciones, la excónsul facilitaba el acceso a citas en el consulado, permitiendo que los clientes de dicha empresa pudieran asistir a las gestiones necesarias para obtener pasaportes, documentos de identidad y otros servicios.

La exdiplomática dio instrucciones a terceros —entre ellos, Castellanos— para que coordinaran directamente con personas vinculadas a Consular Services Company, asegurándose de que los clientes de la empresa pudieran ingresar al consulado una vez efectuado el pago de los sobornos, según documentos judiciales.

El esquema se habría desarrollado al menos desde agosto de 2024 hasta marzo de 2026, indicó el DOJ.

FUENTE: Con información de EFE