Una caravana de migrantes avanzan con destino a Estados Unidos.

Migrantes caminan por la carretera como parte de una caravana que busca llegar a la capital mexicana, en Tapachula, estado de Chiapas, México, con destino a EEUU.

TEGUCIGALPA.- Migrantes hondureños y nicaragüenses intentaban cruzar este lunes hacia Guatemala por el puesto fronterizo de Corinto, en el norte de Honduras, como parte de una caravana que busca llegar a Estados Unidos. Se trata de la cuarta movilización de este tipo organizada en lo que va de 2026.

El grupo, integrado por entre 100 y 250 personas, salió el domingo de la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula, en el norte del país y a unos 250 kilómetros de Tegucigalpa, tras una convocatoria difundida a través de las redes sociales.

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Desde Corinto, ubicado en la frontera con Guatemala y a unos 360 kilómetros de la capital hondureña, los migrantes esperan ingresar a territorio guatemalteco para continuar su recorrido hacia Estados Unidos.

Según testimonios recogidos por medios hondureños, los integrantes de la caravana abandonan Honduras y Nicaragua debido a las dificultades económicas. "El sueldo no alcanza", señalaron algunos de ellos, quienes aspiran a encontrar "un futuro" en Estados Unidos.

Entre los participantes figuran hombres, mujeres y familias con niños pequeños, que emprendieron el recorrido con mochilas y otras pertenencias.

La defensora de derechos humanos Itsmania Platero dijo este lunes a periodistas que más de 3.000 hondureños han salido del país en caravanas migratorias durante 2026 con destino a Estados Unidos.

Esta es la cuarta caravana que parte de Honduras en 2026, después de las movilizaciones del 20 de septiembre, el 13 de octubre y el 3 de noviembre. Todas tuvieron como punto de partida San Pedro Sula y como destino Estados Unidos.

Expectativas

La nueva movilización se produce en medio de las expectativas sobre un posible cambio en las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha impulsado una estrategia centrada en las deportaciones masivas.

El pasado 12 de noviembre, Trump amenazó con duplicar "inmediatamente" los aranceles a México si el Gobierno de ese país no detiene lo que calificó como "enormes caravanas" de migrantes que buscan ingresar a territorio estadounidense.

Según fuentes oficiales, alrededor de dos millones de hondureños viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, México, España e Italia, entre otros países.

FUENTE: Con información de EFE