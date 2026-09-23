miércoles 23  de  septiembre 2026
MEDIDAS

Honduras estrecha el cerco contra las pandillas y endurece el régimen penitenciario

Las reformas impulsadas por el presidente Nasry Asfura establecen condiciones especiales de reclusión para miembros de organizaciones declaradas terroristas

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Tegucigalpa el 31 de julio de 2026

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Tegucigalpa el 31 de julio de 2026

AFP
Por María Graterol

TEGUCIGALPA.- Honduras endureció este miércoles las condiciones de reclusión para personas vinculadas con organizaciones criminales declaradas terroristas, mediante una serie de reformas aprobadas por unanimidad por el Congreso Nacional, en una estrategia contra las pandillas y el crimen organizado.

Las nuevas disposiciones establecen un régimen penitenciario especial para integrantes de estructuras como la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18, señaladas por las autoridades por sus vínculos con actividades criminales y el narcotráfico. Las reformas son impulsadas por el gobierno del presidente Nasry Asfura, quien asumió el cargo en enero con la seguridad como una de sus principales prioridades.

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Entre las medidas aprobadas se encuentra el traslado a centros penitenciarios de máxima seguridad de personas consideradas integrantes de organizaciones declaradas terroristas. El régimen también contempla aislamiento individual, restricciones a las visitas, además de comunicaciones y controles sobre los contactos con abogados y familiares.

Restricciones

Una de las disposiciones más estrictas establece que los privados de libertad sometidos a este régimen solo podrán salir al sol o utilizar el patio durante una hora a la semana, de manera individual o en grupos de hasta dos personas y bajo vigilancia.

La reforma también contempla controles sobre las llamadas telefónicas, restricciones para el ingreso de determinados objetos y dispositivos electrónicos, así como limitaciones a las visitas familiares. De acuerdo con la legislación aprobada, estas condiciones pueden aplicarse incluso a personas que se encuentren en prisión preventiva cuando una resolución judicial determine su vinculación con las organizaciones incluidas en la normativa.

El paquete legal modifica además disposiciones relacionadas con el proceso penal y contempla mecanismos judiciales especializados para atender casos vinculados con integrantes de estas estructuras criminales.

Organizaciones criminales

Las medidas fueron aprobadas pocos días después de que las autoridades hondureñas declararan terroristas a tres organizaciones criminales. Entre ellas figuran la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, dos de las principales estructuras delictivas con presencia en Honduras y otros países de Centroamérica.

El endurecimiento del régimen penitenciario coincide con una ofensiva regional contra el crimen organizado impulsada por Estados Unidos a través del denominado Escudo de las Américas. La alianza anunció esta semana su primera acción conjunta contra 24 organizaciones consideradas una amenaza para la seguridad regional, con medidas que incluyen sanciones, congelamiento de activos y restricciones migratorias y de visado.

La estrategia hondureña guarda similitudes con la política de seguridad aplicada por Bukele en El Salvador, donde el gobierno implementó desde 2022 un régimen de excepción para combatir a las pandillas. La política salvadoreña ha sido asociada con una fuerte reducción de los homicidios, aunque también ha generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos por las detenciones y las condiciones de reclusión.

En Honduras, el gobierno de Asfura colocó el combate contra las estructuras criminales entre sus principales prioridades. Las nuevas reformas amplían las herramientas legales y penitenciarias disponibles para las autoridades en momentos en que varios países de la región buscan coordinar respuestas frente al avance del crimen organizado transnacional.

FUENTE: Con información de AFP/El Congreso Nacional de Honduras

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