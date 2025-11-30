Honduras vive jornada electoral entre largas filas y expectativa por cierre de urnas

Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar por la presidencia el domingo, en medio de amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.

TEGUCIGALPA - Este 30 de noviembre de 2025, millones de hondureños acudieron a las urnas para renovar presidente, Congreso y gobiernos municipales.

Según varios medios, la votación ha avanzado con normalidad en gran parte del país, aunque con reportes de aperturas tardías, particularmente en una de las principales ciudades. Para el final del día se espera el primer corte de resultados preliminares.

Los centros de votación abrieron esta mañana a las 7:00 a. m., según lo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La jornada debía concluir a las 5:00 p.m., aunque la ley permite extender la votación hasta las 6:00 p.m. cuando haya electores en fila al cierre.

En la mayoría del país la apertura se produjo a la hora prevista, con afluencia ordenada.

Sin embargo, en la ciudad de San Pedro Sula se reportaron centros que no comenzaron a funcionar hasta cerca de las 8:00 a.m., una hora después del horario oficial, provocando largas filas de electores que aguardaban votar.

Hasta ahora no se han reportado incidentes graves; los ciudadanos han esperado pacientemente, aunque con inquietud por los retrasos.

El CNE informó que el conteo preliminar comenzará apenas cierren los centros, estimando el primer corte alrededor de las 9:00 p.m. local (8:00 p.m. hora de Miami).

FUENTE: Con información de El Pais/ Tu Nota