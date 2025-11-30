domingo 30  de  noviembre 2025
ELECCIONES

Honduras vive jornada electoral entre largas filas y expectativa por cierre de urnas

Los centros de votación abrieron esta mañana a las 7:00 a. m., según lo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE)

Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar para elegir presidente el domingo en medio de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.

Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar para elegir presidente el domingo en medio de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.

Foto por MARVIN RECINOS / AFP
Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar por la presidencia el domingo, en medio de amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.

Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar por la presidencia el domingo, en medio de amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.

Foto por LUCAS AGUAYO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEGUCIGALPA - Este 30 de noviembre de 2025, millones de hondureños acudieron a las urnas para renovar presidente, Congreso y gobiernos municipales.

Según varios medios, la votación ha avanzado con normalidad en gran parte del país, aunque con reportes de aperturas tardías, particularmente en una de las principales ciudades. Para el final del día se espera el primer corte de resultados preliminares.

Lee además
Esta composición de fotografías de archivo, tomada el 10 de marzo de 2025, muestra al ministro de Defensa hondureño, Rixi Moncada (izq.), saludando a la prensa en la sede del Estado Mayor Conjunto en Tegucigalpa el 6 de septiembre de 2024; al excandidato presidencial hondureño de la Alianza contra la Dictadura, Salvador Nasralla, dirigiéndose a los medios en Tegucigalpa el 12 de marzo de 2018; y al precandidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura, saludando mientras espera para votar durante las elecciones primarias y locales en Tegucigalpa, el 9 de marzo de 2025.   
POLÍTICA

Honduras enfrenta unas elecciones decisivas entre denuncias de fraude y polarización
La bandera nacional de Honduras ondea en Tegucigalpa, la capital del país.
OPINIÓN

EEUU alerta sobre riesgo democrático en Honduras

Los centros de votación abrieron esta mañana a las 7:00 a. m., según lo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La jornada debía concluir a las 5:00 p.m., aunque la ley permite extender la votación hasta las 6:00 p.m. cuando haya electores en fila al cierre.

En la mayoría del país la apertura se produjo a la hora prevista, con afluencia ordenada.

Sin embargo, en la ciudad de San Pedro Sula se reportaron centros que no comenzaron a funcionar hasta cerca de las 8:00 a.m., una hora después del horario oficial, provocando largas filas de electores que aguardaban votar.

Hasta ahora no se han reportado incidentes graves; los ciudadanos han esperado pacientemente, aunque con inquietud por los retrasos.

El CNE informó que el conteo preliminar comenzará apenas cierren los centros, estimando el primer corte alrededor de las 9:00 p.m. local (8:00 p.m. hora de Miami).

FUENTE: Con información de El Pais/ Tu Nota

Temas
Te puede interesar

Jornada electoral en Honduras arranca entre acusaciones de fraude y amenazas

EEUU advierte: Maduro y sus narcoterroristas podrían tomar control de Honduras

Grupo IDEA alerta sobre "interferencias y amenazas" en la antesala electoral de Honduras

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión comercial Airbus A320-216 de Iberia aterrizando.
AVIACIÓN

Aerolíneas de todo el mundo anuncian cancelaciones y retrasos operativos tras aviso de Airbus

Jugadores del Inter Miami celebran luego de que el argentino Tadeo Allende anotara el segundo gol del club en un partido, el 14 de mayo de 2025.
FÚTBOL

Miami se llena de júbilo con la clasificación del Inter a la final de la MLS

La bandera nacional de Honduras ondea en Tegucigalpa, la capital del país.
OPINIÓN

EEUU alerta sobre riesgo democrático en Honduras

El viejo San Juan, turismo y sabor en un solo lugar. 
TURISMO

Puerto Rico apuesta por la gastronomía e identidad caribeña

El autoritario Nicolás Maduro durante una conferencia de prensa en Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
CONFLICTO

Ultimátum de Trump a Maduro: O hablamos o lo haremos "por las malas"

Te puede interesar

Personas hacen fila para votar en un centro de votación durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. Los hondureños comenzaron a votar para elegir presidente el domingo en medio de amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda al país si su candidato preferido pierde.
ELECCIONES

Honduras vive jornada electoral entre largas filas y expectativa por cierre de urnas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Asdrúbal Aguiar en el show Venezuela late, el domingo 30 de noviembre. 
ENTREVISTA

La reconstrucción de la confianza y lo que viene en Venezuela, el reto que analiza Asdrúbal Aguiar

El gobierno del presidente español, el socialista Pedro Sànchez.  video
RECHAZO

España se moviliza contra Pedro Sánchez en medio de escándalos judiciales

Rusia suspende de nuevo vuelos.
CONFLICTO

Desde Rusia cancelan vuelos turísticos hacia Venezuela y los redirigen a Cuba, tras advertencia de Trump

Hay que tener mucho cuidado con menores cerca del agua.
SOCIEDAD

¡Cuidado! Aumentan los ahogamientos de niños en Florida