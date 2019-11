Hugo Carvajal ha burlado a la justicia española

Estados Unidos fue el primero en lanzar un reclamo tras la huida del que fuera el “hombre de confianza” del exdictador Hugo Chávez, y luego del usurpador Nicolás Maduro. “La fuga de Carvajal es una gran vergüenza para el Gobierno de España”, dijo el representante de EEUU para Venezuela, Elliott Abrams, para quien lo sucedido —además— es “incomprensible”.

Pero las voces de condena siguieron. DIARIO LAS AMÉRICAS consultó la opinión del representante del Partido Popular (PP) de España en Estados Unidos, Juan José Núñez, quien dijo sentir “mucha pena” porque —desde su perspectiva— “ha habido falta de previsión” de las autoridades judiciales y de Policía.

“Carvajal tenía que presentarse cada 15 días, se le había quitado el pasaporte, y si había sido jefe de Inteligencia de Chávez, había que tener especial cuidado con esta persona porque podía desaparecer utilizando varias identidades”, recalcó Núñez.

Sobre la reacción de Estados Unidos, el político sostuvo que “sus quejas tienen sentido”, a lo que agregó que “todo lo que sea fallo del sistema jurídico, o de la Policía, o del Ministerio del Interior, no es bueno para la imagen de España”.

Jose Juan Nunez PP Estados Unidos José Juan Núñez, presidente del Partido Popular de España en Estados Unidos. CORTESÍA / JOSÉ J. NÚÑEZ

Carvajal fue culpado de narcotráfico en 2011 por la Fiscalía de Nueva York, un cargo que el exmilitar venezolano ha negado a través de sus abogados en los estrados judiciales. Según la acusación, “El Pollo” hizo parte de un cartel que pretendía “inundar Estados Unidos de cocaína”.

Su llegada a España se produjo después de anunciar su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. En abril pasado fue arrestado en Madrid y recobró su libertad en septiembre, mientras avanzaba un proceso ante la Audiencia Nacional de España, que primero denegó su extradición a Estados Unidos y luego rectificó el fallo el viernes, 8 de noviembre. Desde entonces, se desconoce el paradero de Carvajal.

En opinión de Núñez, la crisis política que vive España por cuenta de la falta de un Gobierno pleno y no “en funciones”, como sucede actualmente, “no influye” en la efectividad del trabajo de los cuerpos de seguridad. “Nuestras fuerzas son muy profesionales y no quiero pensar que hay una orden política en esto”.

“Faltaron medidas”

Entretanto, la abogada internacional y representante del Partido VOX de España en el sur de la Florida, María Herrera Mellado, estimó que la fuga de “El Pollo” Carvajal es “sorprendente” y, en alusión a la reacción de EEUU frente a este hecho, indicó que “no se impusieron las medidas de vigilancia” apropiadas.

La letrada comparó la desaparición de Hugo Carvajal con la de Carles Puigdemont, expresidente del Gobierno de Cataluña, todavía prófugo de las autoridades españolas por proclamar la independencia de esa región española en oposición a los estatutos de la Constitución del país ibérico.

abogada de Inmigración-María Herrera Mellado-jjblanco.jpg La abogada María Herrera Mellado. JJ BLANCO/DLA

Subrayó que “la huida de ‘El Pollo’ deja desde luego en entredicho la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez”, a quien acusó de “no entender” el concepto de la “separación de poderes”, a raíz de una declaración reciente en la que el mandatario habría sugerido que la Fiscalía española está sujeta al Ejecutivo.

“Está claro que el Gobierno en funciones tiene un rol fundamental en las relaciones con los gobiernos de Estados Unidos, Cuba o Venezuela. En este caso [de Carvajal], fue el fiscal Antidrogas quien apeló la decisión de la Audiencia Nacional que rechazó la extradición a EEUU y logró revertir la decisión anterior”, dijo.

“Él se va a entregar”

El periodista y escritor venezolano David Placer, quien destapó el lado más oscuro del chavismo con sus libros Los brujos de Chávez y El dictador y sus demonios: la secta de Nicolás Maduro que secuestró a Venezuela, ha hecho un seguimiento muy cercano a la trama protagonizada por Carvajal.

El comunicador, que labora en Madrid para el portal digital Al Navío, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que el viernes, 8 de noviembre, se comunicó telefónicamente con un hijo de “El Pollo” Carvajal, también llamado Hugo, quien le dijo que “mi padre está aquí con nosotros” y que “nadie ha venido a buscarlo”.

Según Placer, Hugo Jr. Carvajal también le manifestó que si ese mismo día la AN había determinado la extradición del militar prófugo, “él me dijo que nadie los había notificado sobre esa decisión”. Además —de acuerdo con el comunicador, en su conversación con el hijo del exjefe de espionaje de Venezuela— “el joven me aseguró que su padre se iba a entregar”.

David Placer, periodista y escritor venezolano JJBLANCO El periodista venezolano David Placer. JJ BLANCO

Tras colgar la llamada, afirmó Placer, se comunicó de inmediato con la Policía. “Pregunté si había una orden de captura contra Carvajal y me respondieron que no sabían nada”. Al día siguiente (sábado), “El Pollo” Carvajal publicó un tuit, advirtiendo que su abogado no tenía información sobre el fallo de la AN.

Para el periodista, es al menos “extraño” que el lunes siguiente la AN informó que el auto de extradición “no estaba firmado ni sellado” el viernes, “cuando España queda toda vacía después de comer a las 2 o 3 de la tarde”, pero, en ese momento, “ya una periodista de un diario español había filtrado la información”.

“Intuía que podía desaparecer”

Una de las pocas entrevistas que ha concedido “El Pollo” Carvajal a la prensa se la dio el también exdiputado oficialista a la reconocida periodista venezolana Ibéyise Pacheco, artículo que publicó en exclusiva DIARIO LAS AMÉRICAS, en octubre pasado.

Hugo Carvajal Madrid. jpg La periodista Ibéyise Pacheco conversa con Hugo Carvajal en su residencia en España. CORTESÍA IBÉYISE PACHECO

Pacheco, quien en esa pieza periodística logra obtener información relevante sobre aspectos relacionados con la estructura criminal que hoy gobierna en Venezuela, sostuvo que entrevistar a Carvajal supuso un “gran reto” porque es un “personaje de bajo perfil” que “está acostumbrado a interrogar y no a responder”.

A la pregunta sobre si en algún momento pensó en la probabilidad de que Carvajal pudiera escaparse de la justicia española, la comunicadora dijo que, “sin duda, esa era una de las posibilidades” y remarcó que el prófugo “me parece un personaje para el que la prisión no es su mejor alternativa”.

La entrevista, que ha tenido una amplia difusión y ha sido replicada por diferentes medios internacionales, tuvo lugar en la residencia ocupada por Carvajal en Madrid. “No se veía angustiado, ni nervioso; había un ambiente muy familiar”, explicó.