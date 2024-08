Human Rights Watch a Lula, Petro y AMLO: "Sería una burla repetir las elecciones"

En una carta dirigida a los tres mandatarios sudamericanos, la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, criticó duramente sus posiciones tras el fraude electoral cometido por la cúpula chavista el pasado 28 de julio y aseveró que repetir los comicios presidenciales, porque el gobierno de Maduro no está dispuesto a divulgar y aceptar el resultado, “sería una burla a este principio democrático básico”.

Posturas más contundentes

En el comunicado firmado por la ONG también exhortan a los gobiernos izquierdistas de Colombia, Brasil y México a tener posiciones mucho más contundentes en cuanto a lo que ocurre en el país suramericano, tras los cuestionados resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al régimen, que dieron como ganador a Nicolás Maduro sin mostrar las actas por mesa de votación.

Asimismo, la organización hizo referencia a la serie de irregularidades cometidas por la dictadura chavista durante el proceso electoral, a los que se tuvo que enfrentar la oposición venezolana.

Entre estas destacaron la inhabilitación política de la líder opositora María Corina Machado impuesta por el régimen, que no le permitió participar en la contienda electoral y las violaciones generalizadas de derechos humanos “que hicieron que la elección fuera marcadamente injusta y que pusieron a muchos votantes y candidatos en riesgo de sufrir abusos por parte de la administración de Nicolás Maduro”.

“Por lo que una propuesta de realizar nuevas elecciones sería inaceptable en cualquier país, especialmente en la problemática en Venezuela dadas las importantes barreras que los votantes y candidatos se vieron obligados a superar para participar en las elecciones”, reza el texto.

CNE parcializado

En ese sentido, manifestaron su rechazo frente al hecho de que AMLO, Lula y Petro decidan esperar a que el Poder Electoral divulgue las actas electorales para determinar si reconocen o no los resultados o respaldar o no a Maduro como presidente electo, “ya que hay que tener en cuenta que dicho órgano del estado venezolano no es imparcial y está en poder de aliados del régimen”.

Aunque coincidieron con los Gobierno de Brasil y México en que una solución a la crisis en Venezuela debería incluir garantías para que todos los partidos políticos participen en los asuntos públicos, también se debería tener en cuenta “la falta de independencia y transparencia de las instituciones venezolanas”.

Esfuerzo de la comunidad internacional

Por otra parte, reconocieron los esfuerzos de los Gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos para garantizar el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas el 28 de julio, “así como para poner fin a las violaciones generalizadas de los derechos humanos en el país”.

Al respecto, afirmaron que en las presiones de la comunidad internacional podría estar la solución en Venezuela. “En virtud del derecho internacional, los Gobiernos tienen la obligación de investigar y perseguir graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales”, expuso la ONG.

Distintas organizaciones han presentado informes creíbles de al menos 23 manifestantes muertos durante las protestas contra el fraude electoral que se han llevado a cabo en todo el país y que también ha dejado más de 2.000 detenidos según las cifras manejadas por el mismo régimen.

Por último, deploraron la propuesta de una amnistía general en ese país. “Respetar estas obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos requerirá investigaciones penales estratégicas que prioricen la judicialización de los máximos responsables de atrocidades y se centren en los crímenes más graves y notorios”, apuntaron.

FUENTE: Con información comunicado de la organización Human Rights Watch