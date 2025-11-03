lunes 3  de  noviembre 2025
SOLIDARIDAD

Iglesia Católica de Cuba confirma conversación con EEUU para entregar ayuda humanitaria

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU expresó su solidaridad con el pueblo cubano tras el paso del huracán Melissa

Huracán Melissa causa estragos en Cuba.&nbsp;

Huracán Melissa causa estragos en Cuba. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC), por medio de su entidad de caridad, Cáritas Nacional, confirmó que mantiene conversaciones "útiles y positivas" con organizaciones y entidades para facilitar la entrada de una asistencia humanitaria ofrecida por el Gobierno de Estados Unidos.

El cargamento de ayuda, valorado en tres millones de dólares, tiene como destino las comunidades de la región oriental cubana más afectadas tras el paso del huracán Melissa. Este fenómeno meteorológico dejó a su paso severas inundaciones, daños en cosechas y miles de hogares damnificados, principalmente en las diócesis de Santiago de Cuba, Guantánamo, Bayamo y Holguín.

Lee además
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
AYUDA HUMANITARIA

Marco Rubio anuncia apoyo humanitario a Cuba tras el paso del huracán Melissa
Personas caminan por una calle antes de que el huracán Melissa azote la ciudad de Santiago de Cuba, Cuba, el 28 de octubre de 2025. 
DESASTRE NATURAL

Iglesia Católica en Cuba pide ayuda urgente tras azote del huracán Melissa

La Iglesia Católica, acorde a su vocación de servicio y caridad, ha reiterado su compromiso de acompañar a los más vulnerables en medio de esta crisis. Según el comunicado oficial, la ayuda se canalizará a través de instituciones católicas en Estados Unidos y será distribuida directamente a los damnificados mediante la Iglesia en Cuba, en coordinación con organizaciones locales.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense expresó su solidaridad con el pueblo cubano y enfatizó que las gestiones buscan asegurar que los recursos lleguen de forma directa a quienes más los necesitan.

Embed - Log into Facebook

Los obispos cubanos han instado a los fieles a mantener la oración y la solidaridad activa, confiando en que estas diligencias logren resultados concretos que alivien el sufrimiento de los afectados y renueven la esperanza en la adversidad.

"Que la Virgen de la Caridad del Cobre nos conceda lo que le cantamos con tanta frecuencia y devoción: '¡Todos tus hijos a ti clamamos, Virgen Mambisa, que seamos hermanos!'", concluye el comunicado.

Organizaciones independientes denunciaron la semana pasada que el régimen ha establecido "puntos de control" para impedir el paso de personas y suministros a las zonas golpeadas por el huracán Melissa. "Estas trabas establecidas agravan la tragedia vivida en la región oriental del país", señaló el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

FUENTE: Redacción

Temas
Te puede interesar

Cuba: Se complica la evacuación de comunidades colapsadas por el paso de Melissa

Criptomonedas en Venezuela sirven para control político y evasión de sanciones, asegura ONG

Cuba: Mayarí sigue sin electricidad, agua ni conexión a internet tras paso de Melissa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, sostuvo que la extradición de nueve nacionales vinculados con el narcotráfico a Estados Unidos envía el mensaje de que no tendrán refugio
DELITOS

Colombia extradita a EEUU a nueve nacionales acusados por narcotráfico y concierto para delinquir

Imagen del Capitolio en Washington, la sede del Congreso de EEUU.
ANáLISIS/EEUU

Reserva Federal hace un 2do recorte de tasas, mientras sigue la parálisis presupuestaria

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
FLORIDA

Alcaldesa de Hialeah multada por reformar su casa sin permiso legal

Dos votantes ingresan al precinto electoral habilitado en la biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Cierra votación anticipada en ciudades de Miami-Dade, baja afluencia ensombrece comicios locales

Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.
MUSEOS

Una pareja con hijos entre sospechosos del robo al Louvre

Te puede interesar

Dos votantes ingresan al precinto electoral habilitado en la biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Cierra votación anticipada en ciudades de Miami-Dade, baja afluencia ensombrece comicios locales

Por DANIEL CASTROPÉ
Agentes del Departamento de Policía de Miami-Dade durante labores de patrullaje y servicio comunitario.
SUCESOS

Tiroteo en Cutler Bay deja herido a un adolescente de 14 años

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
CAOS

Cuba: Mayarí sigue sin electricidad, agua ni conexión a internet tras paso de Melissa

La mayoría de las peticiones procedentes de América Latina se dirigieron a Estados Unidos, que concentró más de la mitad de las solicitudes de asilo registradas en los 38 países de la OCDE, según la organización.
MIGRACIÓN

Venezuela y Colombia encabezan las solicitudes de asilo en 2024, según la OCDE

Imagen del Capitolio en Washington, la sede del Congreso de EEUU.
ANáLISIS/EEUU

Reserva Federal hace un 2do recorte de tasas, mientras sigue la parálisis presupuestaria