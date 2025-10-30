Marco Rubio anuncia apoyo humanitario a Cuba tras el paso del huracán Melissa

Miami - El secretario de Estado Marco Rubio confirmó que Estados Unidos está listo para brindar asistencia humanitaria inmediata a los cubanos afectados por el paso del huracán Melissa , que dejó fuertes lluvias, inundaciones y cortes de electricidad y en las comunicaciones en la región oriental de la isla.

Rubio, destacó que esta acción busca ayudar directamente a la población, separando la ayuda humanitaria de las diferencias políticas entre ambos países. “Nuestro compromiso es brindar apoyo al pueblo cubano en este momento crítico”, señaló en un mensaje publicado a través de su cuenta en la plataforma de X.

Aunque hasta ahora no se ha registrado una solicitud formal de asistencia por parte del gobierno de La Habana, la Casa Blanca prepara mecanismos para canalizar la ayuda, ya sea directamente o mediante colaboración con organizaciones locales y humanitarias en la isla, aseguró.

Embed In the wake of Hurricane Melissa’s devastation of eastern Cuba, the Trump Administration stands with the brave Cuban people who continue to struggle to meet basic needs.



The United States is prepared to provide immediate humanitarian assistance directly and via local partners… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 30, 2025

El huracán Melissa impactó varias provincias orientales de Cuba, provocando fuertes lluvias, inundaciones, deslizamientos de tierra y cortes masivos de electricidad y en las comunicaciones. La magnitud del fenómeno obligó a las autoridades locales a evacuar alrededor de 735,000 personas de zonas vulnerables antes del paso del fenómeno, hacia refugios temporales y zonas más seguras. Viviendas, carreteras y líneas eléctricas resultaron seriamente afectadas, dejando comunidades aisladas y con acceso limitado a servicios básicos.

El jefe de la diplomacia estadounidense también indicó que Estados Unidos mantiene contacto constante con otros países del Caribe afectados por el fenómeno meteorológico y que equipos de evaluación y rescate podrían ser desplegados para apoyar la recuperación de las zonas más dañadas.

Este anuncio cobra especial importancia en medio de la tradicional tensión diplomática entre Washington y La Habana, donde cualquier asistencia directa al pueblo cubano adquiere un significado político y humanitario al mismo tiempo.