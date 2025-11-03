lunes 3  de  noviembre 2025
Diosdado Cabello crítica a primera ministra de Trinidad y Tobago por apoyar el despliegue militar de EEUU

"Nosotros hemos sido agredidos por Trinidad y Tobago de mano y de voz de la señora que es primera ministra", dijo Diosdado Cabello este lunes

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro del Interior, Diosdado Cabello, criticó el apoyo de Trinidad y Tobago al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Este lunes 3 de noviembre, denunció que es "un frente" contra Venezuela.

"El Gobierno de Trinidad, tristemente para el pueblo de Trinidad y Tobago, ha asumido una posición de ser un frente contra nuestro país", denunció Cabello este lunes en rueda de prensa.

El funcionario del régimen de Nicolás Maduro dijo, en rueda de prensa, que históricamente Trinidad y Tobago ha mantenido buenas relaciones con Venezuela, las cuales calificó como "extraordinarias".

Apunto: "Nosotros hemos sido agredidos por Trinidad y Tobago de mano y de voz de la señora que es primera ministra (Kamla Persad-Bissessar), que no le ha importado el tiempo de buenas relaciones".

El dirigente chavista argumentó que en estas situaciones se puede ver "quién es chantajeable y quién no". De acuerdo con sus afirmaciones, "nosotros no somos chantajeables por nadie".

"Cuando un gobernante como la presidenta de Trinidad y Tobago (Christine Kangaloo) se deja chantajear, es porque tiene rabo de paja. Pregúntenle a quién tiene detenido ella en Estados Unidos, averigüen", señaló.

Pidió investigar si hay alguien "cercano" a la presidenta Kangalo acusado en territorio estadounidense. Cabello también advirtió que esta "agresión" "se les va a revertir" y en tal sentido se refirió a la orden de Maduro de revisar "de inmediato todos los acuerdos gasíferos".

Según Cabello, Kangaloo "cayó en la trampa porque quien está jugando detrás de eso es el Gobierno de Guyana". Instó a la mandataria a gobernar su país en lugar de meterse en los asuntos de Venezuela. Repudió que se permitieran "ejercicios militares que sin duda eran una provocación contra nosotros, provocación en la que no caímos".

El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, informó el pasado 27 de octubre que habían avisado al Gobierno de Trinidad y Tobago sobre una operación de falsa bandera dirigida por la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) que incluye atacar un buque militar estadounidense en esa isla para luego culpar a Caracas.

Medida del Parlamento

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela declaró el martes 28 de octubre persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, por su respaldo a las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe, que el chavismo asegura buscan el derrocamiento del gobernante socialista Nicolás Maduro.

"Esa señora está permitiendo que Trinidad y Tobago sea usado como un portaaviones contra Venezuela y nosotros vamos a actuar de todas las maneras posibles para que Venezuela sea respetada", dijo el presidente de la Asamblea Nacional de 2020, el chavista Jorge Rodríguez, sobre Persad-Bissessar.

Ante esto, la primera ministra Persad-Bissessar respondió con ironía a la declaratoria: "Los venezolanos están huyendo de Venezuela por millones, así que ¿por qué pensarían que yo querría ir allí?", indicó en un mensaje de texto a la AFP.

Con información de Europa Press/ AFP

