Ilustrador venezolano blanco de persecución por denuncias con su obra

El caricaturista venezolano aseguró que no es la primera vez que sufre estos ataques por parte del gobierno local en los últimos años

ACTIVISMO Rayma sabe que las dictaduras no tienen humor

“El día de ayer se me informó que gente de la gestión de la alcaldía de Guaicaipuro había contactado a la directiva de la emisora de radio para manifestar el descontento con mi trabajo y quejarse por mi presencia en el programa. En pocas palabras, solicitaron que me sacaran del aire”, manifestó el comunicador en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Destacó que en ocasiones anteriores ha denunciado algunas problemáticas en el municipio, postura que no le ha gustado a las autoridades, "en otra oportunidad publicamos distintas denuncias que recibimos de los ciudadanos, una de ellas fue sobre unas multas a pequeños comerciantes de San Diego de los Altos, parroquia Cecilio Acosta del municipio Guaicaipuro que solo vendían jugo de naranja y chocolate, por más de 160 dólares".

"A los días publicamos un trabajo sobre la urbanización El Paso ubicada en el municipio, que se encuentra en condiciones deplorables y totalmente destruida por la desidia, y esto no les ha gustado, porque son referentes al municipio", continuó.

El caricaturista expresó que la citada caricatura fue sumamente Light “no pensé que iba a tener tal repercusión, pero no les gustó a la gestión del alcalde Farith Fraija, y la directiva de la radio me dijo que lamentablemente no podía mantenerme en el programa”.

En la imagen se puede observar el mapa del municipio Guaicaipuro, sumamente deteriorado por la falta de agua, con dos letreros, de los cuales uno contiene el mensaje “Miranda. Gobernación Bolivariana. Trabajando para ustedes” y el otro con el nombre de la entidad, junto al esqueleto de un pescado, una lata abierta y el cráneo de un animal.

El ilustrador expuso que respeta la decisión tomada por la emisora. "No puedo exponerlos a que mi presencia sea un problema, a pesar de mi salida no fue porque el programa fuese de corte político, era un magazine de variedades que en teoría va a continuar, pero me sacaron a mí del aire”.

A su vez, aseguró que su trabajo realizado en los medios El Nacional y DIARIO LAS AMÉRICAS, como muchos ya lo conocen es bastante equilibrado “y solo denuncia lo que los venezolanos sufren a diario, la falla de los servicios públicos, la inflación y la escasez, que nos perjudican a todos los que vivimos en el país”, subrayó

“Quienes gobiernan deben entender que la caricatura es un espejo, cuando hacemos una caricatura es un espejo de lo que ellos están haciendo en su mandato, ese es nuestro trabajo, que al parecer, a muchos les molesta”, apuntó.

Ataques y amenazas de muerte

El también escritor declaró que no es la primera vez que sufre estos ataques por parte del gobierno local, “el año pasado, más o menos para esta misma fecha sufrí los mismos ataques durante una actividad social con mis monólogos que intenté hacer en un Hotel de Los Teques (capital del estado Miranda) con el fin de recaudar fondos para comprar medicinas para los ciudadanos de una parroquia, y me dijeron que sería cancelado”, detalló.

En tal sentido, recordó que durante las protestas en Venezuela durante el año 2014 fue víctima de amenazas de muerte “me llamaron durante tres días diciéndome que me iban a matar. Por suerte en aquel momento se denunció en los medios y logramos acabar con estos ataques que se venían dando tanto en las redes como personalmente, y logre seguir adelante”.

Libertad de expresión en el piso

Enfatizó, además, que la situación que se vive con la libertad de expresión en Venezuela es sumamente delicada y afecta a todos los medios y comunicadores venezolanos.

“La libertad de expresión en nuestro país está por el suelo, hay muchos medios impresos que ya no existen, muchas emisoras de radio cerradas, periodistas detenidos por informar la verdad. Caricaturistas como Raima, Weil y Edo se encuentran todos fuera del país por el hostigamiento al que fueron sometidos”, dijo.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) venezolano denunció la situación a través de la plataforma X, antes Twitter, en la que manifestó su rechazo y alertó sobre las acciones del gobierno regional del municipio Guaicaipuro contra el comunicador.

Finalmente, Pinilla aseveró que continuará informando y realizando su trabajo “yo creo que no estoy ofendiendo ni atacando a nadie, solo estoy informando lo que ocurre en el país. Actualmente, estoy emprendiendo un proyecto en el que espero seguir trabajando por mi país como siempre”, apuntó.