Impiden entrada a Cuba al escritor Carlos Manuel Álvarez

"Hoy a las 3:32 PM debería yo abordar el vuelo 837 de American Airlines con destino a La Habana desde el Aeropuerto Internacional de Miami, pero el régimen político de mi país me acaba de negar la entrada a la isla", dijo Álvarez y explicó que los funcionarios de la aerolínea no supieron ofrecerle "ninguna explicación" salvo que no pueden permitirle abordar.

En su momento, cuando el destierro que hoy toca a la puerta de Álvarez tocó a Omara Ruiz Urquiola, el caso previo más reciente, ella reveló que una empleada de la aerolínea Southwest le dijo el pasado 25 de junio que "Inmigración de Cuba envió un correo electrónico de que no puede viajar".

La operación se repitió con Álvarez: "'You have been denied from Havana', me han dicho. Estoy calmado, el dolor es ya permanente. En un rato explicaré el asunto con más detalles. Siento que compartir en este momento el destino de dos mujeres como Anamely Ramos y Omara Ruiz Urquiola justifica mi vida".

Aunque estos son los ejemplos más recientes, la denegación de entrada a Cuba o, en términos prácticos, el destierro, es un destino que comparten miles de cubanos y cubanas.

Antes lo hizo el colonialismo español y, desde que el castrismo llegó al poder, no ha cesado de poner en práctica este ejercicio demodé y anacrónico. Sin embargo, a jóvenes como Álvarez, Ramos y Karla Pérez (estudiante expulsada de la Universidad al exterior para poder continuar sus estudios, y a la que luego impidieron su regreso), formados en centros educativos del régimen, es hoy día que les atraviesa. Reivindican, en tanto, una lucha por el derecho a regresar.

"Quiero creer que he ido al límite en el enfrentamiento a la injusticia directa que durante décadas ha subyugado a mi país, y que hay un premio secreto en el castigo del tirano, porque tu dignidad ha hecho que revele su naturaleza, algo que el tirano siempre quiere esconder", escribió Álvarez en su denuncia.

"Estoy dispuesto a regresar a mi país por cualquier otra vía y a organizarme con los cubanos que también quieran hacerlo. El retorno de una comunidad en pleno es quizá la vía que nos queda. Por otra parte, desde Heredia hasta Arenas, también al exilio pertenezco".

Justo un día antes de que se le impidiera viajar a Cuba, donde vive su madre, el escritor presentó este sábado en la Feria del Libro su compendio de crónicas La Tribu, bautizado por la crítica como un recorrido íntimo entre los cubanos durante un periodo de cambio dramático —de 2014 a 2016, empezando con el restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos, y terminando con la muerte del líder histórico de la revolución, Fidel Castro.