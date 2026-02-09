Agregan a dirigentes del régimen cubano a lista de represores tras actos de hostigamiento a Mike Hammer

El jefe de la misión de la embajada de EEUU en La Habana, Mike Hammer, en un video publicado por la página en Facebook de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.

MIAMI.- El proyecto represorescubanos.com , perteneciente a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), denunció que la policía política cubana recurrió a altos dirigentes comunistas de Camagüey para organizar actos de repudio contra el encargado de negocios de Estados Unidos en la isla, Mike Hammer , durante recientes encuentros del diplomático con ciudadanos cubanos.

En un comunicado divulgado este 9 de enero, la organización confirmó que incorporó a su lista de Represores Violentos a tres altos cuadros del Partido Comunista de Cuba (PCC) y de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC): Roberto Conde Silverio , Yaymir Victoria Basulto y Yurisney Gil Monteagudo .

Según la denuncia, “ellos seleccionaron, convocaron y dieron instrucciones a los integrantes de las turbas que hostigaron a Hammer, todos militantes del partido único gobernante y su rama juvenil”.

Conde Silverio y Victoria Basulto son, respectivamente, segundo secretario y secretaria ideológica del PCC en Camagüey, mientras que Gil Monteagudo se desempeña como primer secretario del Comité Provincial de la UJC.

Gritos, insultos y hostigamiento directo

El primer acto de repudio ocurrió el 31 de enero de 2026, frente al Hotel Santa María, en la Plaza del Gallo, durante un apagón. Allí, Hammer fue rodeado por grupos pro-régimen que lo increparon al grito de “Abajo el bloqueo”, “Títere de Donald Trump”, “Asesino”, “Terrorista”, “Genocida”, “Fascista”, “Fuera de Camagüey” y “Quítennos el bloqueo y verán de lo que somos capaces”.

Un segundo incidente se registró el 1 de febrero, cuando una dirigente de la UJC filmó con su teléfono la retirada del diplomático y de su equipo por la calle Agramonte, llamándolos “pendejos” por abandonar el área en vehículos oficiales.

La plataforma también publicó los expedientes de otros implicados: Yoel Santiesteban López, Yolanda Molina Castillo, Elsy Consuelo Tamayo López y Dayanny Francés Ferrera, todos vinculados a estructuras del PCC y la UJC en Camagüey.

Entre los próximos nombres que serán añadidos al listado figuran Emilio González Fritze, profesor de la escuela del Partido; Rafaela Castro Rondón, secretaria sindical en el Hospital Amalia Simoni; y Tamara Álvarez Loyola, militante del PCC y exdirigente juvenil.

Violación de la Convención de Viena

La organización subrayó que la agresión contra Hammer constituye una violación directa del deber del Estado cubano como país receptor. “La agresión constituye un incumplimiento de la obligación del Estado receptor de proteger a los diplomáticos acreditados y evitar cualquier atentado contra su persona, libertad o dignidad, estipulada por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, señaló el comunicado.

Asimismo, destacó que tradicionalmente los actos de repudio han sido presentados por el régimen como muestras espontáneas del “pueblo”, pese a estar organizados por la Seguridad del Estado mediante movilizaciones compulsivas en escuelas y centros laborales, ofreciendo transporte e incluso alimentos para llenar las turbas.

El proyecto calificó como revelador que esta vez el régimen se viera obligado a depender de sus cuadros políticos para garantizar participantes. “Resulta significativo que, en esta ocasión… tuvieran que recurrir a dirigentes del PCC y la UJC”, afirmó la FDHC.

Advertencia a los jóvenes represores

En contraste, la organización destacó que activistas y ciudadanos colaboraron voluntariamente para ayudar al periodista exiliado José Luis Tan Estrada a reconstruir los hechos e identificar a los ejecutores del hostigamiento.

La plataforma lamentó que los implicados, “particularmente los jóvenes, hayan venido a parar a esta lista de la infamia, cargando con el estigma de haber tomado parte, con motivaciones políticas, en actos represivos punibles como intimidación, amenazas, hostigamiento e injurias”.

El comunicado cerró con una advertencia: “Llegado ese día, represorescubanos.com será una fuente fiable de evidencias y datos personales para impartir la inevitable justicia. Aún están a tiempo de atenuar su responsabilidad renunciando a participar en hechos de los que después podrían arrepentirse”.

FUENTE: Con información de comunicado de prensa