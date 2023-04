"Influencer" anuncia su salida de prisión en las redes

"Acabo de botar, compartan esto. Esa gente se pensaron que iban a apagar a uno y no me apagaron", declaró el humorista privado de libertad desde el 12 de abril de 2021 y condenado a dos años de prisión bajo cargos de "desacato agravado de carácter continuado", por burlarse de los dirigentes cubanos, especialmente de Miguel Díaz-Canel.

"No me cambiaron, es el mismo Gato. Al Gato no lo cambió nadie, salí siendo el mismo", aseguró el comentarista, quien estuvo recluido inicialmente en Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado y terminó su condena en la Prisión de Valle Grande, en La Habana.

En un breve video Montiel Hernández se refirió a la dura marca que deja la prisión, "pero mis ojos vuelven a coger el color", afirmó.

También recordó que las autoridades carcelarias no le concedieron ninguna flexibilidad a su condena: "No me dieron la libertad condicional, no me dieron la rebaja de dos meses que se dan. No me dieron nada".

"El Gato de Cuba" contaba en el momento de su detención con más de 74 mil seguidores en YouTube y 144 mil en Facebook, plataformas en las que criticaba con sarcasmo las políticas del régimen.

"Voy a hablar de todo, voy a hacer de todo", anunció en redes tras su salida de prisión.

Numerosas organizaciones internacionales de derechos humanos, especialmente las que observan el respeto a la libertad de expresión, han condenado la represión contra el influencer cubano.

FUENTE: Radio Televisión Martí