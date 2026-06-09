martes 9  de  junio 2026
¿Sesgo mediático?

Periodista que increpa a Trump con preguntas incisivas, se muestra complaciente en entrevista con Díaz-Canel

"¿Cuántas veces interrumpió la periodista Kristen Welker de NBC al dictador de Cuba cuando todo lo que dices es mentira?", increpó presentador Sánchez Grass

Según Jorge Sánchez Grass, la periodista Kristen Welker trata con mucho más cariño a los enemigos de Estados Unidos que al presidente de Estados Unidos

Según Jorge Sánchez Grass, la periodista Kristen Welker trata con mucho más cariño "a los enemigos de Estados Unidos que al presidente de Estados Unidos"

Cuenta de Kristen Welker en X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El periodista y presentador cubano Jorge Sánchez Grass cuestionó el desempeño de la periodista Kristen Welker de NBC News tras la entrevista incisiva al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mientras tuvo un trato, a su juicio, complaciente en un diálogo con el designado gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel.

En su programa en UniVista, Sánchez Grass difundió el video de la entrevista al Díaz-Canel en la que Welker lo dejó hablar sin interrupciones.

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El dictador también dijo en la entrevista con NBC News: "A ver si Cuba, con todas esas potencialidades que tiene, si bloqueada ha sido capaz de lograr conquistas, ¿qué nos haría si no estuviera bloqueada? (...) Si somos tan tontos como nos quieren ver, si somos tan cerrados, si somos tan poco innovadores, ¿por qué entonces se han empeñado durante tantos años en gastar millones, el dinero que aportan los contribuyentes del pueblo norteamericano para planes subversivos, para bloqueos, para aplastar la revolución cubana", dijo a sus anchas el designado en una entrevista sin interrupciones.

"¿Cuántas veces interrumpió la periodista de NBC al dictador de Cuba en este argumento en el que todo lo que está diciendo es mentira? Aquí no hace de jueza, aquí no es fiscal, aquí sí deja que todo el ente propagandístico vuele completo", enfatizó Jorge Sánchez Grass.

Impasse con Trump

El presidente Trump abandonó la entrevista con NBC News, difundida el domingo, porque la periodista Kristen Welker le pidió pruebas sobre sus denuncias de fraude electoral en 2020 y en las primarias de California.

El estado de California permite la recepción tardía de votos por correo, lo que ha prolongado el conteo en varias contiendas cerradas. Las autoridades estatales sostienen que el escrutinio de millones de papeletas puede tomar días o incluso semanas por los procedimientos establecidos en la legislación local, un mecanismo que aumenta la desconfianza tras denuncias de fraude.

Trump atribuyó la demora a supuestas irregularidades en el proceso electoral. Dijo que California tarda días en contabilizar los votos “porque están haciendo trampa en las elecciones”. Ante esto, Welker preguntó: “¿Tiene pruebas que lo respalden?”

"Solo tengo que mirar”, señaló Trump. Luego, la periodista replicó: “Pero eso no es prueba”.

La discusión subió de tono cuando el presidente Trump acusó a Welker de ser corrupta o estúpida. Ratificó que existen “más pruebas que nunca” para sostener que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas.

Welker refirió que Trump y sus aliados llevaron esas denuncias ante los tribunales y que únicamente obtuvieron una victoria en un caso menor de un total de 62 demandas. Tras esto, el mandatario republicano calificó de corruptos tanto a la periodista como a NBC y aseguró que tiene la misma opinión sobre ABC, CBS y CNN.

"A los enemigos de los Estados Unidos los trata con mucho más cariño que el propio presidente de los Estados Unidos. Mírala en Cuba", indicó Jorge Sánchez Grass.

El periodista cubano también refirió que el diario oficialista Cubadebate presentó a Kristen Welker como una heroína al cuestionar el trato que le dio el presidente Donald Trump.

Aseveró que "los principales enemigos de los Estados Unidos, lamentablemente, están dentro de los Estados Unidos, estirando los límites de la libertad de expresión".

FUENTE: Con información de UniVista/Jorge Sánchez Grass/El Nacional

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