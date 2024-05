Informe aporta más elementos para que CPI avance en caso contra Venezuela

Cantón sostuvo que el Panel hizo esa investigación y concluyeron con que no se está haciendo absolutamente nada en Venezuela, lo que debería llevar a que la CPI en un término de tiempo razonable a investigar los casos por violaciones a los derechos humanos.

“Hasta hace unos meses atrás el fiscal no podía hacerlo, ahora sí, de ahí su visita, espero a Venezuela, para que se pueda avanzar” afirmó Cantón.

El informe, resultado de una investigación exhaustiva, contó con los testimonios de víctimas de asesinato, tortura, vejaciones sexuales, encarcelamiento y persecución, que será presentado a la Corte Penal Internacional.

“El informe expone un patrón de conducta del Estado” según la ex asistente del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Joanna Frivet.

Según Privet, la impunidad vista que en la mayoría de los casos por la falta de investigaciones, refuerza la tesis de que el Estado venezolano tiene carta verde para continuar torturando porque no ha habido consecuencias, no hay un sistema de rendición de cuentas, no hay mecanismos de protección a las víctimas, no hay reparaciones por las violaciones causadas, en conclusión, sostiene la experta “Venezuela falla en sus obligaciones”.

Se pide que Maduro deje de violar los DDHH

Para el profesor Irwin Cotler, presidente del Centro Raoul Wallenberg de Derechos Humanos y exministro de Justicia y fiscal general de Canadá, hay un asalto al Estado de Derecho y llamó al Estado venezolano a que no continúe con la politización y criminalización de las libertades públicas, además requirió poner fin a la cultura de impunidad y de inmunidad, a dar garantía de elecciones libres y justas, a la no exclusión de ningún candidato como en el caso de la líder de oposición María Corina Machado.

“Venezuela debe poner fin a las conductas persistentes de violaciones a DDHH, dar final a las persecuciones políticas, a la criminalización a la oposición política, terminar la práctica de torturas, terminar la violencia sexual” sostuvo Cotler.

Víctor Navarro es un activista de derechos humanos y ex preso político venezolano que ahora dirige una ONG de derechos humanos llamada Voces de la Memoria. Navarro, facilitó una demostración con unos lentes que recrean en realidad virtual, los abusos contra los derechos humanos que enfrentan los presos políticos venezolanos en el Helicoide, uno de los centros mas grandes de tortura en América Latina, según dijo.

Para Dr. Manuel Ventura Robles ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, lo peculiar de este caso es que están dirigidos contra un jefe de Estado y su cúpula de gobierno y que las víctimas son testigos del caso.

“Esto no es usual en materia de DDHH. Lo peculiar de este caso es que es contra un jefe de Estado y su cúpula de gobierno y que las víctimas son testigos del caso”.

De acuerdo con Ventura, cuando el Estado es acusado, este se encarga de desaparecer la prueba y hay que recurrir a la prueba indiciaria para conocer los pormenores a falta de prueba directa.

“En un caso donde las víctimas son testigos es lo fundamental porque le da mayor credibilidad” además añadió “El caso en nuestro informe va dirigido contra personas físicas y la primera de ellas es Nicolás Maduro”.

El caso Luis Humberto De la Sotta, Capitán Naval sometido a persecución política, detención arbitraria y tortura ha sido cubierto por Diario Las Américas, nos dijo luego de su intervención que el junto con las otras victimas esperan que siga la investigación para que haya justicia.

“En este momento han arreciado más las violaciones a los derechos humanos y están abriendo un nuevo centro de tortura llamado el Rodeo 1 donde se están llevando a todos los presos políticos, militares y civiles. A los familiares los encapuchan para entrar. No permiten ni alimentos ni medicamentos ni agua potable y hay mucho calor y los detenidos se encuentran bajo condiciones insalubres” relato De la Sotta.

Además, también presentaron testimonio Nixon Alfonzo Leal Toro, sometido repetidamente a detenciones arbitrarias y torturas por participar en manifestaciones en contra del régimen de Maduro; Perkins Rocha, coordinador legal del equipo de Vente Venezuela y Javier Ojeda, hermano de Ronald Ojeda, el teniente militar disidente privado arbitrariamente de libertad y posteriormente secuestrado y asesinado en Chile por motivos políticos y quien por video pidió no olvidar que su hermano también luchó por la libertad de Venezuela.

El Panel de Expertos fue una iniciativa del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en septiembre de 2017 con el fin de investigar la comisión de crímenes de lesa humanidad que se encuentra actualmente en curso ante la Corte Penal Internacional, convirtiendo a Venezuela en el único país en la región en ser investigado abiertamente por estas violaciones.

La CPI fue creada en 2002 para buscar la rendición de cuentas de los máximos responsables de crímenes como: el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. y, tras ser ratificado por más de sesenta países (incluyendo a Venezuela en el año 2000), entró en vigor el 1 de julio de 2002. La Fiscalía es un órgano independiente de la Corte y está encargada de recibir información, realizar investigaciones y ejercer la acción penal ante la Corte. La Fiscalía está dirigida desde el año 2021 por el abogado británico Karim Khan

El Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional (CPI) adoptado por la Asamblea General de la ONU en una conferencia celebrada en Roma en julio de 1998, en su artículo 7 considera crímenes de lesa humanidad a aquellos que se cometen “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”.

El 3 de noviembre de 2021 la fiscalía de la CPI anunció que la etapa de admisibilidad de había concluido y que daba paso a la etapa de investigación, lo que indica que encontró fundamentos suficientes para pensar que en Venezuela se podrían cometer delitos de lesa humanidad a partir de 2017.

Es la primera vez que la CPI abre una investigación formal a un Estado de la región.