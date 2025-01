Informe Otálvora: Actores internacionales desconocen a Maduro pero promueven solución negociada en Venezuela

En ya remota fecha del 24AGO24, tras una reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea el entonces alto representante europeo Josep Borrell afirmó que ante la falta de verificación de los resultados electorales, a los efectos de la UE, Maduro “seguirá siendo un presidente de facto”. El Consejo Europeo formado por los mandatarios de la alianza y después los ministros de exteriores ordenaron diseñar nuevas medidas contra el régimen chavistas las cuales fueron definidas en diciembre por el Grupo de Trabajo para América Latina y el Caribe del Consejo Europeo COLAC. No asistir a la toma de posesión fue la recomendación del COLAC el cual, integrado por representantes diplomáticos de los países miembros, se encargó de definir una lista de jerarcas del régimen que serían incorporados a la lista de sancionados por la UE. La nueva lista, elaborada con semanas de anticipación, sólo sería divulgada el 10ENE25. Procesos similares ocurrían en Washington, Londres y Ottawa. El Departamento de Estado de EEUU había estado trabajando en los últimos meses para pedir a sus aliados que coordinaran nuevas acciones de presión contra el régimen chavista ante la evidencia de su decisión de no entregar el poder. La sugerencia a los países amigos para abstenerse de enviar delegaciones a los actos del 10ENE25 en Caracas formó parte de las tareas de las embajadas de EEUU alrededor del globo.

*****

Edmundo González Urrutia realizó una gira continental, organizada con alto nivel de profesionalidad, que comenzó el 04ENE25 en Buenos Aires y que debía finalizar con su ingreso a Venezuela el 10ENE25, fecha del inicio del nuevo período presidencial.

EGU fue recibido como “Presidente Electo” en Argentina, Uruguay, EEUU, Panamá y República Dominicana. Su llegada a EEUU se produjo en un vuelo al que se le permitió aterrizar en la militar Base Andrews dado que la visita fue diseñada por el gobierno estadounidense como una visita oficial de un presidente electo a quien se le asignó la debida protección. La acción diplomática de EGU estaba coordina con los movimientos de María Corina Machado dentro de Venezuela. El plan, pese a la brutal represión chavista contra los activistas opositores y sus familias, incluyendo el secuestro en Caracas del yerno de EGU, consistió en convocar a protestas pacíficas callejeras el 09ENE25 que crearan un clima de presión para impedir la juramentación de Maduro. Desde República Dominicana, acompañado por un grupo de nueve expresidentes latinoamericanos miembros del Grupo IDEA coordinado por el venezolano Asdrúbal Aguiar, EGU se disponía viajar a Venezuela para juramentarse como Presidente. MCM, quien permanecía en la clandestinidad, se hizo presente en un acto público donde arengó a sus seguidores, siendo luego interceptada por agentes armados del régimen.

En declaraciones a CNN el 10ENE25, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien es parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y quien formaba parte de los acompañantes de EGU, se refirió a las etapas finales de la gira. El ingreso a Venezuela el 10ENE25, según Chinchilla, estaba condicionado a alguna reacción de militares venezolanos que romperían con el régimen y permitirían la existencia de una suerte de “territorio liberado” en el cual EGU se juramentaría. La falta de esa reacción militar y problemas logísticos para el ingreso por vía aérea habrían determinado que la operación fuera abortada.

En Caracas en tanto, bajo una fuerte operación de represión a líderes políticos, en ceremonia realizada en un pequeño salón protocolar del Palacio Legislativo con presencia sólo de mandatarios de Cuba, Nicaragua, San Vicente y Granadinas y Antigua y Barbuda, Maduro inició su tercer mandato como gobernante de facto.

Por cierto, Wang Dongming, uno de los vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China quien asistió al evento de Maduro, está desde 2020, en la listas de sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU.

*****

El 10ENE25 la Unión Europea anunció que con fecha del día anterior había publicado en el “Diario Oficial de la UE” la actualización a su esquema de sanciones al régimen chavista: prorrogó por un año, hasta el 10ENE26, la vigencia de la normativa que permite imponer sanciones, reintrodujo en la lista de sancionados a cuatro jerarcas (autoridades electorales) a quienes a mediados de 2024 les había retirado las sanciones como incentivo para preparar elecciones “creíbles y competitivas” e, impusieron sanciones a 15 jerarcas del régimen (autoridades electorales, poder judicial y altos mandos militares jefes de cuerpos represivos). Con estas medidas suman 69 los altos jerarcas del régimen sujetos a sanciones que incluyen la inmovilización de activos, la prohibición “de facilitar a las personas incluidas en la lista, directa o indirectamente, fondos o recursos económicos”, y la . la prohibición de entrada en la UE”.

Casi simultáneamente el gobierno de EEUU anunció una nueva ronda de sanciones contra jerarcas del régimen. Aumentó de US$15 millones a US$25 millones el monto de la recompensa “por cada información que conduzca a los arrestos y/o condenas de Nicolás Maduro y el Ministro del Interior de Maduro, Diosdado Cabello”. Igualmente anunció una recompensa de US$ 15 millones por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López. Las recompensas son ofrecidas como parte del proceso por narcotráfico que el Departamento de Justicia sigue contra los jefes chavistas. De esta manera EEUU identificó a estos tres hombres como la cúpula jerárquica del régimen. Maduro ejerciendo como presidente de facto, Cabello como el claro cogobernante y Padrino como el jefe de los militares que forman parte integral del régimen. EEUU incluyo, además, a otros ocho jerarcas del régimen en su lista de sancionados que ya suma 187 personas “afines a Maduro por reprimir e intimidar a la oposición democrática en un intento desesperado e ilegítimo de tomar el poder por la fuerza”.

En la acción simultanea de anuncios sobre Venezuela, el gobierno de Canadá dejó saber el 10ENE25 sobre la imposición de sanciones a 14 “altos funcionarios y ex funcionarios del gobierno venezolano que han participado en actividades que han apoyado directa o indirectamente las violaciones de los derechos humanos en Venezuela” La lista de sancionados por Canadá, la cual encabeza Nicolás Maduro desde el 22SEP17, ahora suma 116 sancionados.

Por su parte, el Reino Unido anunció también el 10ENE25 “una nueva ola de sanciones” incluyendo a 15 personas con lo cual ascienden a 53 jerarcas sancionados por Londres. “Entre los que enfrentan sanciones se encuentran la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Beatriz Rodríguez quien ayudó a legitimar las elecciones del 28JUL24, y el Director de Investigaciones Criminales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Asdrúbal José Brito Hernández, una organización responsable de graves violaciones y abusos de los derechos humanos, incluido el uso de violencia sexual y de género, tortura, asesinatos y la detención arbitraria de miembros de la oposición y la sociedad civil”.

Ningún gobierno anunció sanciones colectivas económicas contra Venezuela y todas fueron sanciones individuales.

*****

Salvo el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien desde la fronteriza ciudad de Cúcuta propuso el 11ENE25 una “intervención militar internacional” que “desaloje a esos tiranos del poder”, gobiernos y dirigentes políticos de proyección internacional mantienen la tesis sobre una salida “negociada” en Venezuela.

El 10ENE25, los gobiernos de Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón y Reino Unido emitieron un comunicado bajo la bandera del G7, para “denunciar la falta de legitimidad democrática de la supuesta investidura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela”. En ese texto, los siete gobiernos aseguran que “para resolver esta crisis se necesita una solución pacífica, democrática, negociada y liderada por los venezolanos”, ofreciendo “trabajar con los venezolanos y la comunidad internacional para garantizar que se respete la voluntad democrática del pueblo venezolano, expresada en las elecciones de julio, y se establezca un proceso pacífico de transición del poder”.

El comunicado del 10ENE25 la nueva representante de la UE, Kaja Kalas, afirmaba que “las autoridades venezolanas perdieron una oportunidad clave para respetar la voluntad del pueblo y garantizar una transición democrática transparente y con garantías para todos. Por lo tanto, Nicolás Maduro carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente”. Kalas dijo que el objetivo de las nuevas sanciones “es apoyar una solución negociada y democrática a la crisis. La UE no ha adoptado ninguna medida que pueda perjudicar al pueblo venezolano o a la economía. La responsabilidad de poner fin a la crisis en Venezuela recae en sus autoridades. La revocación de las sanciones de la UE dependerá de avances tangibles en materia de derechos humanos y del Estado de Derecho en Venezuela, junto con pasos significativos hacia un diálogo genuino y una transición democrática”.

En el comunicado emitido el 10ENE25 por la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, hizo “un llamado al régimen de Maduro para que respete la voluntad democrática del pueblo venezolano y permita un proceso de transición pacífico que respete los derechos humanos. Canadá reitera que se necesita una solución pacífica, negociada y liderada por Venezuela para resolver esta crisis”.

La decisión de Lula da Silva de ordenar a su embajadora en Caracas que asistiera al evento de juramentación de Maduro generó malestar en la alianza política que lo acompaña. El vicepresidente Geraldo Alckmin y por lo menos tres ministros, ninguno de ellos militante del PT, dejaron saber su descontento por la renuencia de Lula a desconocer la toma de posesión de Maduro. El 11ENE25 la cancillería brasileña emitió un comunicado que sin desconocer a Maduro dejó saber que “el gobierno de Brasil sigue con gran preocupación las denuncias de violaciones de Derechos Humanos a opositores en Venezuela, en especial después del proceso electoral”. Itamaraty dice que para “la plena vigencia de un régimen democrático es fundamental que se garantice a los líderes de la oposición los derechos elementales de ir y venir, de manifestarse pacíficamente con libertad y con garantías a su integridad física”. La propuesta brasileña es “exhortar a las fuerzas políticas venezolanas al diálogo y a la búsqueda de entendimiento mutuo”.

El día anterior, el 10ENE25, la presidencia de Francia emitió un comunicado informando sobre una conversación telefónica entre Emmanuel Macron y Lula sobre la situación venezolana. Macron y Lula “condenaron en los términos más enérgicos el intento de detención de María Corina Machado” y llamaron a que “todos los detenidos por sus opiniones o compromisos políticos deberían ser liberados inmediatamente”. La fórmula de Macron y Lula: “llamaron a Nicolás Maduro a retomar el diálogo con la oposición. Francia y Brasil están dispuestos a facilitar esta reanudación de negociaciones, que debería permitir el regreso de la democracia y la estabilidad a Venezuela”. La conversación ocurrió poco después que se produjera el secuestro de María Corina Machado y su casi inmediata liberación por un grupo de funcionarios policiales del régimen, tras la realización de una concentración de opositores en Caracas.

El 09ENE25, durante la tradicional reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano, el papa Francisco entre otros casos nacionales, se refirió a Venezuela. El discurso papal fue leído por monseñor Filippo Ciampanelli, subsecretario del Dicasterio para las Iglesias Orientales, debido a un estado gripal de Francisco. “Pienso además en Venezuela y a la grave crisis política en la que se debate. Esa podrá ser superada sólo con la adhesión sincera a los valores de la verdad, de la justicia y de la libertad, a través del respeto a la vida, a la dignidad y a los derechos de cada persona —incluidos los de quienes han sido arrestados a causa de los sucesos de los últimos meses— gracias al rechazo de cualquier tipo de violencia y, deseablemente, al comienzo de negociaciones de buena fe y finalizadas al bien común del país”.

Antonio Ledezma, dirigente socialdemócrata opositor en el exilio quien forma parte del cercano equipo colaborados de Edmundo González Urrutia, en declaraciones publicadas por Diario Las Américas el 11ENE23 afirmó que “La meta es lograr una transición pacífica y ordenada que ahorre más sufrimiento a los venezolanos”.

*****

El 09ENE25 Donald Trump rompió su silencio sobre el proceso político venezolano, probablemente por sugerencia de parlamentarios republicanos que siguen el tema Venezuela y con quienes González Urrutia se había reunido en Washington unas pocas horas antes. Trump nunca se había referido a las elecciones ocurridas en Venezuela el 28JUL24 y sus menciones a Venezuela durante la campaña electoral estadounidense siempre fueron asociadas a la presencia de delincuentes venezolanos en EEUU y a su plan de deportaciones masivas. El 16DIC24 Trump en una rueda de prensa Trump se refirió a Venezuela para afirmar que EEUU no tiene que “comprar energía de Venezuela cuando tenemos 50 veces más que ellos”. Además se refirió una vez más a su intención de deportar masivamente a venezolanos.

En su cuenta de la red Truth, Trump publicó: “La activista por la democracia venezolana María Corina Machado y el presidente electo González están expresando pacíficamente las voces y la VOLUNTAD del pueblo venezolano con cientos de miles de personas manifestándose contra el régimen. La gran comunidad venezolana-estadounidense en los EEUU apoya abrumadoramente una Venezuela libre y me apoyó firmemente. ¡Estos luchadores por la libertad no deben sufrir daño y DEBEN permanecer SEGUROS y CON VIDA!”.

MCM publicó una respuesta calificando el mensaje de Trump como un “apoyo inquebrantable a la lucha de Venezuela por nuestra democracia”.

*****

Como parte de las medidas anunciadas por EEUU el 10ENE24, el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas decidió extender por 18 meses la vigencia para Venezuela del Estatus de Protección Temporal (TPS) de 2023 “debido a la grave emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando debido a las crisis políticas y económicas bajo el inhumano régimen de Maduro”. Medidas similares fueron anunciadas para El Salvador, Ucrania y Sudán, desencadenando críticas desde el trumpismo.

Bernie Moreno, quien acaba de ingresar a Senado de EEUU en representación de Ohio con el apoyo de Trump, remitió al secretario Mayokas una carta rechazando la extensión del TPS que según Moreno permitirían que un millón de personas que entraron a EEUU sin autorización permanezcan en el país hasta el otoño de 2026. Moreno en su carta resalta la presencia en EEUU de venezolanos delincuentes pertenecientes a la banda “Tren de Aragua”.

*****

Bernie Moreno Mejia, quien pareciera interesado en ganar rápida notoriedad como senador y está utilizando el tema de las migraciones ilegales para su promoción en los medios, ofreció el 04ENE25 declaraciones al canal colombiano Caracol en las cuales aseguró que el gobierno Trump trabajará con Nicolás Maduro. “Trump trabajará con Maduro porque él es el que va a tomar posesión del cargo la próxima semana”. “Al final del día EEUU no elige a los líderes de esos países. Tuvieron una elección, la gente dice que no fue justa, pero al final del día los intereses de EEUU son detener el tráfico de drogas, que reciban de vuelta a todos los venezolanos ilegales que están en este país y que hagan negocios con EEUU, que dejen de hacer negocios con Rusia y China".

Moreno, quien ha hecho su carrera pública como vendedor de automóviles, no es un ignorante de la política latinoamericana, como algunos “analistas” sugirieron antes sus declaraciones. No sólo por su origen familiar sino porque un miembro de su familia ha ocupado cargos de alta figuración, al senador no le son ajenos los temas latinoamericanos. Su hermano Luis Alberto Moreno Mejía nacido en EEUU, fue ministro del gobierno (el llamado kínder) de Cesar Gaviria Trujillo, luego fue enviado a Washington como embajador del gobierno de Andrés Pastrana Arango y participó en las negociaciones para el financiamiento estadounidense del Plan Colombia contra la guerrilla. Luis Alberto Moreno fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo desde 2005 y por quince años. Las relaciones de la familia Moreno Mejía con Venezuela son, por cierto, muy estrechas. Dos de las cuñadas del senador Bernie Moreno, es decir dos de las esposas de Luis Alberto Moreno son venezolanas. Una de ellas es Gabriela Febres Cordero, exministra del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y quien estuvo casada con Luis Alberto Moreno hasta un escandaloso divorcio en 2011.

*****

La posición del senador Bernie Moreno a favor de normalizar relaciones con Maduro pareciera corresponderse con posiciones dentro de los más radicales del MAGA y de otros subgrupos del trumpismo. Ya el 24NOV24 el futuro zar de la frontera de la Secretaría de Seguridad Nacional, Thomas Homan, en declaraciones al New York Post había afirmado que tiene “fe en que el presidente Trump trabajará con el presidente de Venezuela” refiriéndose a Maduro, precisando que “la administración entrante tiene mucha influencia para obligar a Venezuela a comenzar a aceptar deportaciones, incluyendo amenazas de aún más sanciones”.

La posición de Moreno y Homan, compartida por grupos que han estado trabajando en el diseño de las acciones del nuevo gobierno, contrasta fuertemente sobre el manejo del tema venezolano con congresistas republicanos que están promoviendo un endurecimiento de la línea de EEUU hacia el régimen chavista.