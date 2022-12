Cocaleros y Grupo de Puebla buscan desestabilizar Perú 

******

Grupos armadas de organizaciones cocaleras peruanas se han sumado a los residuos urbanos de organizaciones guerrilleras de izquierda para desencadenar una ola de acciones violentas tras la destitución de Pedro Castillo de la presidencia de Perú. Simultáneamente, el presidente mexicano Manuel López Obrador está capitaneando una reacción desde el exterior en apoyo a Castillo. La crisis peruana tiene fuerte olor a coca.

El 07DIC22 el presidente izquierdista Pedro Castillo se dirigió al país anunciando un conjunto de medidas que, en resumen, significaban un intento de Golpe de Estado. Disolución del congreso, reestructuración del poder judicial, establecimiento de un gobierno de “emergencia excepcional”, gobierno mediante la emisión de decretos presidenciales, convocatoria a elecciones para un Congreso que dictaría una nueva constitución.

*****

Pedro Castillo, quien desde el inicio de su gobierno el 28JUL21 había salido ileso de dos intentos de destitución por parte del Congreso, logró con su caricatura de Golpe que las distintas fuerzas parlamentarias sumaran 110 votos de un total de 130, la mayoría necesaria para su destitución. Incluso sus camaradas del partido Perú Libre votaron por la declaratoria de “vacancia por incapacidad moral”. Se trata de una figura constitucional peruana equivalente a un proceso de control político parlamentario a la gestión presidencial del cual puede derivar en la declaración de vacío presidencial que será superado con la juramentación del primero en la línea de sucesión, en este caso, la vicepresidenta electa Dina Boluarte.

Aparte de ser destituido del cargo, contra Castillo fue iniciado el mismo 07DIC22 un proceso judicial por rebelión y conspiración por el cual permanece encarcelado desde ese mismo día luego que agentes policiales le impidieron desplazarse hasta la residencial del embajador mexicano en Lima, donde el ya expresidente pretendía refugiarse como asilado político.

******

Pedro Castillo llegó a la Presidencia de Perú con un partido de alquiler propiedad de Vladimir Cerrón, un agente de la dictadura cubana que intentó convertirse en el mentor del maestro interiorano y exdirigente sindical. Castillo no implementó el programa radical de izquierda diseñado por Cerrón de quien progresivamente se distanció. Castillo accedió a la apertura de canales de comunicación con el gobierno de EEUU, asistió a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles y no adelantó una política conformacional contra EEUU. Los planes diseñados por Cerrón y Evo Morales para crear una alianza cocalera entre Perú y Bolivia no encontraron eco en Castillo. En tanto, la familia más cercana de Castillo comenzó a utilizar su posición para facilitar otorgamiento de contratos a empresarios que adivinaron rápidamente las debilidades de la familia del exmaestro rural.

Alejado de su base política original, Castillo fue igualmente incapaz de construir alianzas políticas con otros sectores del archipiélago partidista peruano. Cuando lanzó su Golpe de Estado, en lo que resultó una infantil maniobra para impedir su probable destitución por corrupción, ningún partido o cuartel se pronunció a favor de Castillo. A Pedro Castillo nadie lo tumbó, él se cayó solo. El eje castrochavista se limitó a pronunciamientos a posteriori. De La Habana, Caracas o del Chapare boliviano no llegaron grupos de choque armados para defender a Castillo. El 12DIC22 el Congreso peruano aprobó desaforar al expresidente Castillo abriendo las puertas para su enjuiciamiento en tribunales ordinarios. El 16DIC22 un tribunal de Lima dictó una medida que permitirá que las autoridades judiciales lo mantengan 18 meses encarcelado en calidad de “prisión preventiva” mientras se elabora el expediente y se le juzga.

En tanto, el 16DIC22, diversos medios y autoridades peruanas reportaban la llegada a Lima de grupos de “manifestantes” organizados procedentes de la región cocalera del VRAEM. La consigna de los cocaleros que mantienen cerradas vías carreteras del sur del Perú y se movilizan para protestar en la capital es la de calificar a la nueva presidenta como “usurpadora” del cargo exigiendo su renuncia con convocatoria a nuevas elecciones. La narcoizquierda peruana está alzada en apoyo tardío a Castillo. Con varias decenas de muertos en diversos enfrentamientos, el 14DIC22 el gobierno de Boluarte decretó un estado de emergencia por 30 días lo que implica la suspensión de varios derechos constitucionales como los de reunión, libre tránsito e inviolabilidad de la residencia.

*****

Además de los cocaleros, el mandato de la presidenta Dina Boluarte ha sido puesta en duda por cuatro gobiernos izquierdistas de la región con los cuales Perú ha entrado en choque diplomático.

El mexicano Manuel López Obrador y el argentino Alberto Fernández, fundadores del Grupo de Puebla y quienes están coordinando sus política exterior hacia Latinoamérica, sumaron al colombiano Gustavo Petro y al boliviano Luis Arce para emitir el 12DIC22 un comunicado en respaldo al destituido Pedro Castillo. El gobierno de Chile se habría negado a participar en la maniobra. Lula da Silva se desmarcó el 09DIC22 de la crisis peruana en un comunicado en el cual calificó como “constitucional” la destitución de Castillo y deseó éxito a la presidenta Boluarte.

En el comunicado del 12DIC22, el ala “Puebla” de la izquierda continental denuncio que Castillo “desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento” […] “para luego ser objeto de un tratamiento judicial” que según los cuatro gobiernos violaría la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, conocido usualmente como el Pacto de Costa Rica. Se trata de la misma normativa que en el pasado Hugo Chávez y Evo Morales han invocado para justificar la reelección perpetua en el cargo. Según los mandatarios del Grupo de Puebla, el proceso de juicio político aplicado a Castillo en apego a la constitución de Perú estaría “revirtiendo la voluntad popular expresada con el libre sufragio”. Se trata de la misma argumentación utilizada por la izquierda continental para responder a las destituciones de

La primera reacción del gobierno peruano fue emitir un comunicado público el 12DIC22, sin mencionar expresamente a los firmantes del comunicado, en el cual ratificaban que “de acuerdo a lo establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política del Perú, la vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República”.

En su programa televisivo matutino del 13DIC22, López Obrador dejó saber que su gobierno sigue considerando a Castillo como presidente y en consecuencia desconoce el mandato de la presidenta Boluarte. Según AMLO, el Pacto de Costa Rica implica que “se debe reconocer que ganó democráticamente y no se le puede destituir” y que esa convención internacional estaría sobre la Constitución de Perú. Burlón, AMLO dijo que su gobierno no estaba realizando un acto de injerencia, sino que emitía una opinión, aunque declaró congeladas las relaciones con el nuevo gobierno peruano. El 14DIC22, el turno ofensivo correspondió a Gustavo Petro quien mediante un tuiteo puso en duda la legalidad del proceso de destitución y enjuiciamiento a Castillo.

En reacción a la inamistosa posición de sus gobiernos, la cancillería peruana citó el 14DIC22 a los embajadores de México, Argentina y Bolivia, así como al encargado de Negocios de Colombia. Se trataba de la segunda ocasión en menos de una semana en la cual era citado el diplomático mexicano Pablo Monroy para recibir nota de protesta por las declaraciones injerencistas de su presidente y de su canciller contra el gobierno peruano. La cancillería peruana entregó notas de protesta a los cuatro jefes de misión acusando a sus gobiernos de injerencia en asuntos internos del Perú.

El 15DIC22 el nuevo gobierno peruano escaló su respuesta a López Obrador y sus socios. Ese día la cancillería de Perú “llamó a consultas” a los jefes de sus misiones diplomáticas en Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires y La Paz “en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países, cuyas declaraciones cuestionan la sucesión presidencial realizada en estricto apego a la Constitución del Perú”.

*****

Las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, juntos a socios políticos caribeños asociados en el ALBA, se congregaron en La Habana el 14DIC22 y se pronunciaron sobre los hechos peruanos. Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega y sus asociados aseguran que Pedro Castillo se vio obligado a tomar medidas (se refieren al Golpe de Estado del 07DIC22) “que fueron luego aprovechadas por sus adversarios en el parlamento para destituirlo”.

*****

El gobierno de facto de Nicolás Maduro se convirtió ya en uno de los más largos de la historia de Venezuela. Sólo dos dictadores del siglo XX y Hugo Chávez lo superan en tiempo continuo de ejercicio del gobierno en el país.

*****

Durante el año 2011, cuando la salud de Chávez estaba ya gravemente comprometida, las visitas a Cuba del entonces ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, se hicieron más frecuentes y prolongadas. Maduro había conocido Cuba en los años setenta cuando fue enviado para cursos de formación política y militar en condición de militante de organizaciones venezolanas que mantenían el esquema de la vía armada para la conquista del poder. Después, Maduro fue una de las piezas colocadas por los servicios de espionaje cubano alrededor de Chávez en 1994, logrando escalar posiciones en el aparato político que estaba construyendo el militar golpista luego de salir de la cárcel. Con el tiempo Maduro se convirtió desde 2006 en el ministro de Relaciones Exteriores de Chávez lo que le permitió permanecer en las cercanías del poder sin la erosión de otros miembros del gobierno. La larga estadía de Maduro en la cancillería chavista presagiaba que los hermanos Castro estaban emulando en Venezuela el esquema intentado en Cuba de utilizar el cargo de canciller para formar un eventual futuro gobernante. Ya ese ejercicio había sido intentado por los Castro con Roberto Robaina y Felipe Pérez Roque ambos acusados, cada uno en su momento, de traición a la revolución después de haber sido cancilleres estrella.

En su condición de canciller, en julio de 2011 Maduro viajó a Brasil con el propósito de abortar la opción ofrecida por el gobierno izquierdista de Dilma Rousseff, para que Chávez fuera atendido de su cáncer en el reputado Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Para el régimen cubano era prioritario el manejo directo de la enfermedad de Chávez como un asunto de secreto político por lo cual no permitieron que el paciente se colocara fuera de su alcance. En aquellos días también, los consejos de Fidel Castro hicieron que Chávez retrocediera en su intención de desplazar a Maduro de su posición de canciller y enviarlo a competir en las elecciones regionales como candidato a la gobernación del fronterizo estado Táchira o del estado Carabobo.

*****

El 10OCT12 Chávez designó a Maduro como vicepresidente Ejecutivo, cargo con facultades para suceder al presidente en caso de falta absoluta. La dictadura cubana de esa manera dejaba saber su predilección por Maduro como el sucesor de Chávez en detrimento de Elia Jaua, otro cuadro cubano incrustado la alta jerarquía chavista, quien en lo sucesivo vio declinar su estrella. El ascenso de Maduro al cargo vicepresidencial marca la fecha en la cual comenzó a ejercer la función presidencial, primero de forma subrepticia amparado en falsas firmas de Chávez en documentos de Estado y luego, mediante dudosas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral controlados por el chavismo que le permitieron presentarse como candidato del chavismo a las elecciones presidenciales del 14ABR13 sin abandonar el cargo de Vicepresidente y sin entregar documentos probatorios de su lugar de nacimiento.

La violación de normas constitucionales y de la legislación electoral se sumaron a un obvio fraude en las urnas. La noche del 18ABR13, a pocas horas del cambio de gobierno en Venezuela, se produjo en Lima una reunión presidencial de Unasur, a la cual asistieron Pepe Mujica, Evo Morales, Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, Juan Santos Calderón y el anfitrión Ollanta Humala y a la cual fue invitado Maduro. Bajo la promesa nunca cumplida de realizar un reconteo de votos, Unasur bendijo el fraude electoral en Venezuela. El padrinazgo de sus socios políticos internacionales y la decisión del abanderado opositor Henrique Capriles Radonski de no defender en la calle los resultados a su favor, crearon las condiciones para que el cuadro cubano Nicolás Maduro hoy en día supere una década encabezando el gobierno chavista.

Escribió Ernesto Guevara que un “cuadro” es un “individuo que ha alcanzado el suficiente desarrollo político como para poder interpretar las grandes directivas emanadas del poder central, hacerlas suyas y trasmitirlas como orientación a la masa”… La agencia Bloomberg, que se muestra especialmente cercana al régimen chavista, entrevistó a Nicolás Maduro Guerra el 11DIC22. El hijo del dictador y alto jerarca del régimen anunció que su padre será el candidato del chavismo para las votaciones que el régimen prevé realizar en alguna fecha en los siguientes años…

*****

