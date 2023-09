Informe Otálvora: Tercermundismo trasnochado reunido en Cuba

Foto: Palacio de Planalto. vía Edgar C. Otálvora

Anya Parampil, periodista basada en Washington quien ha sido empleada del gobierno ruso en la agencia de propaganda RT y forma parte del portal izquierdista The Graystone, está presentado un libro denominado “Golpe Corporativo. Venezuela y el fin del imperio de EEUU”. Carlson, el vocero de la derecha estadounidense afirma que está “orgulloso de decir que le he robado [a Parampil] gran parte de mi comprensión del mundo. No puedo recomendar [el libro] esto lo suficiente”. El libro recomendado por Carlson lleva un prefacio escrito por Jorge Arreaza, yerno de Hugo Chávez, canciller de Nicolás Maduro y encargado del inicio de la destrucción sistemática de la Orinoquia y la Amazonía venezolanas para explotación minera a manos del régimen.