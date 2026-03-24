martes 24  de  marzo 2026
CRISIS

Instituciones cristianas defienden su permanencia en Cuba como un acto de resistencia y servicio

La Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental rechaza ser instrumentalizada como una plataforma de oposición política, calificando dicho enfoque como una distorsión de su identidad religiosa

La indigencia en Cuba se ha incremento en los últimos años.&nbsp;

La indigencia en Cuba se ha incremento en los últimos años. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental, bajo la firma de su presidente, el Pbro. Dr. Bárbaro Abel Marrero Castellanos, emitió un comunicado oficial fechado el 23 de marzo de 2026 para abordar la compleja situación que atraviesa la nación.

En el documento, la institución reconoce abiertamente la existencia de tiempos turbulentos marcados por el sufrimiento, las carencias materiales, la inseguridad y una profunda crisis sanitaria. Ante este escenario, la organización defiende la labor de sus congregaciones, subrayando que su permanencia en la isla es un acto de compromiso y servicio al pueblo cubano, desestimando las críticas que acusan a la institución de inacción frente a la precariedad social.

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El comunicado detalla las acciones concretas con las que la iglesia intenta mitigar el impacto de la crisis en las comunidades. Según el texto, las iglesias locales están utilizando sus limitados recursos para ofrecer programas de alimentación a ancianos y niños en situación de vulnerabilidad, además de organizar jornadas médicas y educativas para suplir las deficiencias del sistema público.

Sin embargo, la dirigencia bautista enfatiza que, aunque la ayuda humanitaria es imprescindible, su prioridad absoluta sigue siendo la proclamación del Evangelio y el acompañamiento espiritual, elementos que consideran fundamentales para hallar paz en medio de las adversidades.

Uno de los puntos más relevantes del documento es la clarificación del papel de la iglesia frente al activismo político. La Convención sostiene que la labor eclesiástica no es compatible con la promoción de cambios políticos directos, fundamentándose en el principio bautista de la separación entre Iglesia y Estado.

El liderazgo bautista argumenta que la misión dejada por Jesucristo no consistía en derrocar regímenes terrenales ni en participar en discursos incendiarios, sino en una transformación espiritual del individuo. Por tanto, la institución rechaza ser instrumentalizada como una plataforma de oposición política, calificando dicho enfoque como una distorsión de su identidad religiosa.

Cristianos buscan cambios políticos

No obstante, el comunicado establece una distinción clara entre la misión institucional y la vocación individual de sus fieles. La organización reconoce como legítimo el deseo de los ciudadanos de buscar un cambio en sistemas políticos que consideren fallidos o disfuncionales.

En este sentido, se afirma que es aceptable que un cristiano procure cambios políticos a título personal y como parte de su vida civil, siempre que lo haga con respeto y apego a la verdad. La iglesia asegura que no condenará a los miembros que decidan incursionar en la arena política, pero insiste en que estas acciones deben realizarse de forma independiente y no en representación de la comunidad eclesiástica.

Finalmente, el documento exhorta a la comunidad bautista a mantener su lealtad suprema a Jesucristo y a ejercer una ciudadanía ejemplar y respetuosa de las leyes, siempre que estas no contravengan su fe.

El presidente de la asociación concluye haciendo un llamado a la oración por los gobernantes y por la paz de la nación, reafirmando que el cambio verdadero para Cuba vendrá a través del arrepentimiento y la fe. Bajo el lema histórico de la organización, la misiva cierra instando a sus seguidores a no abandonar su labor asistencial ni su compromiso evangelizador en un momento que definen como decisivo para el futuro del país.

FUENTE: Redacción

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