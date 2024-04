Intelectuales cubanos eligen nueva presidencia de PEN del exilio

Durante el conteo de votos, efectuado en la Biblioteca Regional de Weschester y en presencia de unas 30 personas, los escritores José Abreu Felippe y Willema Wong computaron las 58 boletas de miembros activos, en su mayoría residentes en Florida.

La nueva Junta Directiva del PEN, cuyo mandato se extenderá hasta el año 2028, quedó con los autores Orlando Rossardi, Rolando Morelli y Armando M. D’Fana en los cargos de Vicepresidente, Secretario y Tesorero, respectivamente.

Sara Martínez Castro, presidirá el Comité de Mujeres de la organización, y el ex-preso político Ángel De Fana, el de escritores encarcelados en la isla.

La lista de Vocales del PEN incluirá a figuras muy activas en la comunidad cubana en el exilio como el analista político Julio M. Shilling y el articulista Pedro Corzo, y a Octavio de la Suaree, Ángel Pardo y Ernesto Díaz Rodríguez.

Bajo la responsabilidad de Asesores de la institución estarán los expresidentes José Antonio Albertini, y el saliente Luis de la Paz.

La presidencia saliente: Aunar creadores, promover la Libertad

En declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS, de la Paz subrayó que el desempeño de una organización como el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio no debe medirse por el trabajo realizado por quien está al frente de la institución, sino por la labor de conjunto de todos los integrantes de la junta directiva y los miembros.

"En los casi cuatro años al frente solo intenté reafirmar nuestra labor literaria, creando el sello Ediciones PEN, donde publicamos entre otros, una trilogía que incluye textos de casi todos nuestros miembros: Voces femeninas del PEN; Poetas y narradores, y Ensayistas y periodistas. Después se editó un libro, Patria y cultura, 25 años del PEN, en el que aparecen trabajos de escritores en activo en nuestro centro, de algunos ya fallecidos y otros que fueron parte de nuestro PEN y que ya no han seguido", recordó.

En paralelo, a través del PEN Internacional y del grupo PEN Latinoamérica, se ha trabajado para dar a conocer la persecución, acoso y arbitrariedades judiciales que se cometen en Cuba contra los periodistas, escritores, músicos, cineastas y blogueros; en general personas que se expresan contra el Socialismo mediante el arte.

De la Paz recordó que en el 88 Congreso del PEN Internacional, celebrado en Uppsala, Suecia, en 2022, la única resolución presentada sobre la situación en nuestro continente, fue referente a Cuba y fue aprobada por unanimidad y sin enmiendas.

"Desde nuestro centro de Cubanos en el Exilio hemos apoyado denuncias internacionales contra el encarcelamiento de escritores en otras partes del mundo. Hemos sido consecuentes con el principio de la libre expresión de nuestras ideas y los principios fundamentales de libertad", resaltó de la Paz.

Comparó cómo mientras en Cuba la UNEAC, que agrupa a escritores y artistas, redactan y firman documentos apoyando el encarcelamiento y fusilamiento de disidentes y manifestantes espontáneos, que se expresen contra la tiranía cubana, eso es algo que nunca ocurrirá con el PEN basado en Miami.

"La esencia de nuestro centro PEN es el derecho de libre creación literaria y el apego a los reglamentos del PEN Internacional y el nuestro propio. En general, lo que yo hice como presidente, fue seguir el espíritu de libertad que nos propusimos hace 28 años cuando logró que se aprobara la creación de la filial del PEN Internacional para escritores cubanos en el exilio. Lo mismo que seguramente hará Daniel Pedreira, quien añadirá su propia personalidad", subrayó.

El primer presidente nacido en en el exilio

El crítico teatral expresó, además, que Pedreira se convierte en el primer presidente de un PEN cubano, que no nació en la isla, "algo que habla, por un lado, del largo exilio, y por otro, de la cubanía que los padres transmiten a sus hijos y nietos".

El nuevo líder, que había sido hasta las elecciones vicepresidente del PEN, es profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Florida International University, y número dos del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), que monitorea la situación de comunicadores y ciudadanos en la isla.

Nacido en Miami e hijo de padres exiliados a raíz del castrismo, obtuvo un doctorado en Ciencias Politicas en la Universidad Internacional de la Florida, y dos maestrías: una en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, otra en Operaciones de Paz por la Universidad George Mason.

Daniel se ha dedicado a la investigación y el estudio de la historia política cubana, enfocándose en la era republicana, entre 1902 y 1959, y sus artículos sobre temas histricos y contemporáneos han sido publicados en varios peridicos estadounidenses.

Entre sus libros caben destacar El Último Constituyente: El desarrollo político de Emilio “Millo” Ochoa (Aduana Vieja, 2013), An Instrument of Peace: The Full-Circled Life of Ambassador Guillermo Belt Ramirez (Lexington Books, 2019) y PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio: Fundación, lucha y presente (2019).

A propósito de las manifestaciones del 11J, Pedreira récord entonces al Washington Post que no se habían visto una serie espontánea de protestas a nivel nacional en un día en Cuba desde 1962, y describió el ambiente de las protestas en Miami como de "un entusiasmo palpable" entre los jóvenes cubano-americanos.