lunes 6  de  abril 2026
MÉXICO

Investigan muertes, hasta ahora 6, a personas que recibieron sueros vitamínicos

Los hechos ocurrieron en una clínica privada en Hermosillo, México. Las víctimas recibieron sueros vitaminados, un procedimiento conocido como vitamin drip, que se ha popularizado como terapia revitalizante y detox

Imagen referencial de los sueros vitaminados-.

Imagen referencial de los sueros vitaminados-.

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Secretaría de Salud del Gobierno de México confirmó que investiga la muerte de varias personas en Hermosillo, Sonora, tras someterse a la aplicación de sueros vitaminados en una clínica privada. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles y activaron un operativo conjunto entre autoridades sanitarias y de justicia.

Según los medios locales, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reportó primero el fallecimiento de dos hombres —padre e hijo— y después confirmó la muerte de dos mujeres que también recibieron el mismo tratamiento. Con esta información, la Secretaría de Salud federal solicitó la intervención de la Dirección General de Epidemiología y de Cofepris para realizar análisis técnicos y pruebas de laboratorio que permitan establecer si existe un riesgo sanitario asociado.

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Las autoridades señalaron que los estudios buscan determinar si los decesos están vinculados entre sí y si las soluciones intravenosas utilizadas representan un peligro para la salud. La dependencia aseguró que dará a conocer los resultados cuando concluya la investigación.

El médico bajo investigación

La Fiscalía estatal abrió una carpeta por posible mala práctica médica. El procedimiento fue aplicado por Jesús Maximiano “N”, médico general de 65 años, quien cuenta con cédula profesional y opera un consultorio en la colonia Jesús García, en Hermosillo. El doctor ofrece servicios de medicina general, estética, biológica y tratamientos metabólicos, entre otros.

Como parte de las diligencias, la clínica fue cateada y quedó asegurada. Se incautaron expedientes clínicos, medicamentos inyectables y soluciones intravenosas que serán sometidas a pruebas de laboratorio. También se tomaron muestras de tejidos de las víctimas para análisis histopatológicos que permitan identificar daño celular relacionado con los sueros.

Un tratamiento popular, ahora bajo escrutinio

Las víctimas recibieron sueros vitaminados, un procedimiento conocido como vitamin drip, que se ha popularizado como terapia revitalizante y detox. Aunque especialistas han advertido sobre sus riesgos, su uso se ha extendido entre figuras públicas y pacientes que buscan beneficios estéticos o de bienestar.

Este domingo, la Secretaría de Salud de Sonora actualizó la cifra: ya son seis las personas fallecidas vinculadas a la aplicación de sueros vitaminados en la misma clínica. Además, se identificaron nueve casos sospechosos que también habrían recibido este tipo de tratamiento.

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FUENTE: REDACCIÓN

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