El taco: México conquista al mundo en un bocado

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada 31 de marzo, el aroma a cilantro, cebolla y carne asada adquiere un matiz de orgullo nacional. El Día Mundial del Taco llega este 2026 consolidado como una de las festividades gastronómicas más relevantes, transformando las esquinas de todo México en auténticos centros de culto culinario.

Esta conmemoración nació en el año 2007, producto de una iniciativa mediática que buscó otorgar un lugar de honor al platillo más democrático del país. Lo que inició como una campaña de reconocimiento, hoy constituye una tradición inamovible que moviliza a millones de comensales y dinamiza la economía local a través de festivales , promociones y eventos especiales en cada entidad federativa.

Un legado que trasciende el tiempo

La versatilidad define la esencia de este alimento. Desde los legendarios tacos al pastor, con su característico adobo y el infaltable toque de piña, hasta las preparaciones regionales como las carnitas de Michoacán o la cochinita pibil de Yucatán, el taco funciona como un lienzo donde cabe toda la biodiversidad mexicana. La tortilla, ese disco de maíz que sirve de base, mantiene su vigencia desde la época prehispánica, evolucionando hasta integrarse en las tendencias contemporáneas de la alta cocina, recuerda el portal web Reforma.

Impacto en la cultura actual

Datos recientes de plataformas de consumo y sectores restauranteros posicionan al taco no solo como el alimento favorito de siete de cada diez mexicanos, sino también como un fenómeno en el mundo digital. Durante el último año, el crecimiento en pedidos a domicilio durante las madrugadas reafirmó su estatus como el compañero indiscutible de la vida nocturna y social.

Incluso figuras del deporte internacional y personalidades del entretenimiento muestran con frecuencia su fascinación por esta pieza clave de la gastronomía. El taco dejó de ser una simple opción de comida rápida para convertirse en un embajador cultural que cruza fronteras, llevando consigo la calidez y el sabor de la tradición mexicana a cada rincón del planeta.

Hoy, entre el sonido del cuchillo contra la tabla y el vapor de las vaporeras, México celebra su herencia más sabrosa: un bocado que une clases sociales y define una identidad ante el mundo.