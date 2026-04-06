Irán confirma muerte de su jefe de Inteligencia y destrucción de mayor central petroquímica, en ataques

Jefe de Inteligencia de Irán Mayid Jadamí murió en ataques, según reportes de este 6 de abril 2026

TEHERÁN. -La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó este lunes la muerte de su jefe de Inteligencia, Mayid Jadamí, uno de los tres más cargos más poderosos del régimen, al tiempo que reportó la destrucción del complejo petroquímico de Pars Sur, que alberga las mayores reservas mundiales de gas natural, durante los ataques de EEUU e Israel .

"El destacado y respetado jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria ha alcanzado el elevado honor del martirio (muerte)", informó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim,

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Israel informó poco antes del reporte iraní la muerte de Jadamí, en uno de sus ataques contra Teherán, asegurando que se trataba de "uno de los tres altos mandos de la organización”, y que constituye el más reciente golpe a un alto cargo de la República Islámica durante el conflicto bélico iniciado en febrero.

La ofensiva estadounidense e israelí se intensifica en vísperas de vencerse el plazo de 48 horas que el presidente Donald Trump dio al régimen iraní para que desbloque el estrecho de Ormuz, de vital importancia para el comercio petrolero del mundo, que está en un cierre parcial para impidir el paso de barcos de EEUU, de Israel y sus aliados.

Ataques a central de gas de Irán

En otro reporte iraní, el régimen informó que su más grande central petroquímica de Pars Sur, en el suroeste del país, y que alberga la mayores reserva mundial de gas natural, fue alcanzada este lunes por un ataque aéreo israelí-estadounidense.

“Hace unos minutos se han oído varias explosiones procedentes del complejo petroquímico de Pars Sur, en la ciudad de Asaluyeh”, reportó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, según se informó.

Poco antes, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que sus cazas atacaron la planta petroquímica en una operación que, según dijo, ha dejado fuera de servicio instalaciones clave del sector energético del país.

Duro golpe, dice Israel

“Esto representa un duro golpe económico para el régimen iraní, con pérdidas de decenas de miles de millones de dólares", dijo el ministro israelí, quien aseguró que la central atacada representa “aproximadamente el 50 % de la producción petroquímica iraní".

Añadió que con este ataque alrededor del 85 % de las exportaciones petroquímicas del país han quedado "inhabilitadas", luego del bombardeo aéreo contra otra instalación la semana pasada.

La guerra no parece detener la represión interna en Irán y este lunes se informó que el régimen ha detenido a 311 personas, bajo acusaciones de colaboración con grupos opositores en el extranjero o con Israel y EEUU.

El mayor número de detenciones se produjo en el oeste de la provincia de Teherán, donde 235 personas fueron identificadas y arrestadas en los últimos días tras labores de vigilancia técnica e informativa, según informó este lunes la agencia Fars.

FUENTE: Con información de EFE