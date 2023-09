Investigan supuesta negociación del gobierno de Costa Rica con narcos

El artículo, publicado en el diario mexicano eluniversal.mx señala que los contactos fueron realizados por funcionarios con puestos clave de los organismos de seguridad de Costa Rica, "algunos con funciones dentro del gobierno de (Rodrigo) Chaves y otros sin responsabilidades gubernamentales, pero con nexos en la criminalidad por su trabajo como abogados defensores en procesos de delincuencia organizada".

La nota periodística explica que Costa Rica atraviesa una grave crisis por la penetración de los cárteles mexicanos de la droga, entre ellos, el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y que fuentes de seguridad del país centroamericano advirtieron que el gobierno de Chaves decidió negociar con las bandas delictivias con el fin de reducir los homicidios ligados a las operaciones de narcotráfico a cambio de permitir el trasiego de estupefacientes.

“De momento el caso se investiga por el presunto delito de incumplimiento de deberes, sin perjuicio de que, conforme avance el proceso penal, se pueda establecer alguna otra presunta calificación legal”, explicó la Fiscalía costarricense, reseñó El Universal.

El Ministerio Público agregó que por el momento no hay ninguna persona "individualizada" como sospechosa.

Por su parte, el presidente Chaves calificó la información como "absolutamente falsa, una patraña absurda" y afirmó “nadie ha combatido el narcotráfico como lo estamos haciendo nosotros”.

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, también calificó de “absolutamente falso” que el gobierno haya negociado una tregua con las bandas criminales y dijo que presentarán una denuncia formal ante la Fiscalía "para que se investigue hasta las últimas consecuencias esta publicación calumniosa".

En un comunicado de la Presidencia de Costa Rica se rechazó la presunta negociación. “No existe negociación. No existen acuerdos. No existen acercamientos con delincuentes costarricenses o mexicanos. No es parte del accionar del gobierno negociar con narcotraficantes para bajar los índices de violencia o asesinatos”, señaló.

Costa Rica, que hasta hace unos años atrás había estado exenta de la inseguridad que caracteriza al resto de países latinoamericanos, vive una escalada de crímenes. En 2022 se registró un promedio de 1.8 homicidios cada día a nivel nacional, y en 2023 el promedio se ubica en 2.6 homicios cada día.

Según el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica, un 70 % de los costarrisences dice que la inseguridad ha empeorado en el último año y consideran que la violencia es el principal problema del país.

FUENTE: REDACCIÓN / Con información de eluniversal.mx / elpais.com