El Italia Media Art Festival llega a Caracas tras su estreno mundial en Maracaibo y Roma

El festival inicia este viernes 30 de octubre con una presentación especial en el Espacio Americano Grace Hopper de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

CARACAS.– Después de iniciar su recorrido internacional en Maracaibo y participar en la Maker Faire Rome, uno de los principales encuentros europeos de innovación tecnológica, el Italia Media Art Festival (IMAF) llegará a Caracas este viernes 30 de octubre, a las 11:00 de la mañana, con una presentación especial en el Espacio Americano Grace Hopper de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), gracias al apoyo de su Dirección General de Cultura.

La actividad contará con una selección de 17 obras de videoarte de artistas de diferentes países, entre 13 seleccionadas mediante una convocatoria internacional gratuita y cuatro de artistas invitados. Las propuestas exploran nuevas formas de creación audiovisual mediante la animación, la experimentación digital, la inteligencia artificial y otros lenguajes contemporáneos.

El encuentro tendrá la presencia de Jimmy Yánez, director artístico del IMAF para América Latina, museólogo, museógrafo y curador venezolano con más de cinco décadas de trayectoria en el ámbito cultural, quien participó en la selección de las obras junto a la fundadora del festival.

El videoarte como experiencia sensorial

La presentación busca acercar al público a una disciplina artística que utiliza la imagen en movimiento y el sonido como medios de expresión, más allá de las estructuras narrativas tradicionales del cine.

"El videoarte esculpe el tiempo, gravita sobre la espacialidad e interpela la abstracción, transformando el dispositivo tecnológico en un territorio de contemplación", explicó Jimmy Yánez durante la premier mundial celebrada en Maracaibo.

Para el curador venezolano, estas propuestas no buscan contar necesariamente una historia con principio y final, sino provocar nuevas formas de percepción y reflexión. Como destacó en su intervención, el videoarte puede "desencadenar experiencias sensoriales expandidas, derivaciones filosóficas y agudas fisuras de crítica cultural".

Un festival nacido en Roma con raíces venezolanas

Fundado en Roma en 2024 por la periodista y productora cultural italo-venezolana Marinellys Tremamunno, el Italia Media Art Festival nació como una plataforma internacional para promover el diálogo entre arte contemporáneo, innovación tecnológica y sociedad.

"El objetivo del festival es abrir un espacio de encuentro y reflexión: mostrar cómo los artistas interpretan el presente y usan las herramientas de su tiempo para imaginar otros futuros", expresó Tremamunno en su mensaje durante la presentación de Maracaibo.

La tercera edición lleva por tema curatorial La energía que transforma: la fuerza humana y espiritual que se convierte en acción para el futuro, una invitación a explorar la energía como fuerza vital, movimiento, memoria, creatividad y capacidad de transformación.

De Maracaibo a Roma: un recorrido internacional en expansión

El IMAF celebró el pasado 20 de octubre su estreno mundial en el Centro de Bellas Artes – Ateneo de Maracaibo, con el apoyo de su directora, Liliana Blanco de Montero, y la coordinación artística de Jimmy Yánez. La presentación marcó un hito para el festival, que por primera vez eligió una ciudad venezolana para iniciar su programación internacional.

Dos días después, el festival presentó su tercera edición en la Universidad UnitelmaSapienza de Roma, institución que respaldó la iniciativa y acogió la presentación de las obras y del programa de actividades. Event que contó con la presencia del presidente de la empresa energética italiana SNAM, Alessandro Zehentner, y de la fundadora del festival, la periodista Marinellys Tremamunno.

El siguiente paso fue su participación, del 23 al 25 de octubre, en la Maker Faire Rome – The European Edition, celebrada en el Gazometro Ostiense de la capital italiana. Allí, el IMAF presentó su selección de videoarte y las instalaciones interactivas de Claudio Marani y Maria Korporal, acercando sus propuestas a un público interesado en las nuevas tecnologías y la experimentación creativa.

La Maker Faire Rome es uno de los principales encuentros europeos dedicados a la innovación, la tecnología y la cultura del hacer. Organizada por la Cámara de Comercio de Roma, reúne a universidades, investigadores, empresas, emprendedores, artistas y desarrolladores que presentan avances en inteligencia artificial, robótica, realidad virtual y otras disciplinas, ante un público de más de 55.000 visitantes.

Caracas, una nueva oportunidad para acercarse al arte digital

La presentación en la Universidad Católica Andrés Bello permitirá continuar el intercambio cultural iniciado en Maracaibo y ofrecer a estudiantes, profesores, artistas y público general una aproximación a las posibilidades expresivas del videoarte.

El festival cuenta con el respaldo de las empresas italianas Enel y Snam, patrocinantes de sus convocatorias internacionales, y continuará su programación con la Gran Exposición Internacional prevista del 20 al 22 de noviembre en Palazzo Rospigliosi, en Zagarolo, Italia, donde se presentarán videoinstalaciones, obras interactivas y propuestas de artes visuales.

«La tecnología forma parte de esa exploración, incluida la inteligencia artificial, pero las preguntas nacen de nuestra experiencia humana: cómo nos relacionamos, qué recordamos, qué mundo estamos construyendo y qué responsabilidad tenemos ante él», señaló Tremamunno.

Con su llegada a Caracas, el IMAF reafirma su propósito de construir espacios de encuentro entre Europa y América Latina y de facilitar el acceso del público venezolano a nuevas manifestaciones del arte contemporáneo.