Incluyen en la lista de represores violentos al diplomático cubano expulsado por EEUU tras altercado en la ONU

Delegados se reúnen para una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la Sede de la ONU el 28 de septiembre de 2026 en la ciudad de Nueva York

NUEVA YORK .- El proyecto Represores Cubanos, perteneciente a la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), incluyó en su registro en la categoría de represores violentos a Richard Tur de la Concepción, primer secretario de la misión de la dictadura de La Habana ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras protagonizar un incidente violento en la sede del organismo internacional.

La medida se produce luego de que el Gobierno de Estados Unidos ordenara la expulsión inmediata del funcionario diplomático, reseña el portal web Diario de Cuba.

El hecho ocurrió durante el debate sobre el embargo, cuando Tur lanzó un manotazo e intentó despojar de su teléfono a J. P. Freire, portavoz del embajador estadounidense Mike Waltz, quien grababa las protestas de la delegación cubana.

Waltz denunció además que el diplomático intentó intimidar al personal de la ONU para que interrumpieran los micrófonos de la representación de Washington. Ante esta conducta, el secretario de Estado, Marco Rubio, firmó los documentos para su deportación formal.

La ficha elaborada por el proyecto de la FDHC reconstruye la trayectoria de Tur de la Concepción en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) y expone un entramado familiar profundamente vinculado al servicio exterior y al aparato de inteligencia castrista. Según testimonios documentados por la organización, su padre, Ricardo Tur Novo, ejerció como oficial de inteligencia bajo cobertura diplomática utilizando el seudónimo "Roger", mientras que sus hermanos y otros familiares ocupan o han ocupado cargos en las embajadas de Cuba en México, Canadá y Jamaica.

El comportamiento del diplomático en el foro internacional desató duras condenas de académicos y defensores de derechos humanos, quienes señalaron que el régimen busca "internacionalizar los actos de repudio" e intimidación fuera de las fronteras cubanas.

Analistas independientes destacaron que este tipo de agresiones ante las cámaras y en un recinto multilateral evidencia la naturaleza represiva de la tiranía y alerta sobre el peligro al que se exponen los ciudadanos que disienten dentro de la Isla, lejos del escrutinio público internacional.

FUENTE: Diario de Cuba