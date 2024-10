Iván Duque sale en defensa de Álvaro Uribe: "Su inocencia no tiene discusión"

Ante esta situación, el expresidente indicó que Uribe "ha demostrado en todo momento su honorabilidad y su apego a la legalidad", enfrentando "todos los ataques, montajes, difamaciones y falsedades enviados por sus malquerientes, quienes no le perdonan su efectividad contra el terrorismo".

Iván Duque exige garantías para Álvaro Uribe

Durante la audiencia de este miércoles, Uribe denunció que el proceso en su contra está "adversariado", al no permitírsele que examinara las evidencias a la que su defensa accedió con poco tiempo de antelación. "A mí me parece muy grave, yo me siento sin garantías, señora jueza, cuando me niegan esa prueba", dijo el exmandatario a la jueza Sandra Liliana Heredia.

En una entrevista con La FM de Colombia, la defensa de Uribe alegó que no tuvo acceso al material original extraído de los dispositivos electrónicos claves incautados al paramilitar Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos principales del caso, para realizar una extracción forense con sus propios técnicos, como ordenó a inicios de septiembre la juez y la Corte Suprema colombiana.

Duque expresó su "solidaridad y respaldo" hacia el expresidente procesado, que "se unen a las voces de millones de colombianos que le agradecemos su servicio a la patria".

"Siempre ha derrotado la maledicencia con evidencias incontrovertibles. Sus garantías procesales deben ser brindadas y aseguradas, más aún cuando el proceso en su contra está lleno de irregularidades. Su inocencia no tiene discusión y las instancias procesales deben permitir que su defensa se ejerza sin restricciones", aseveró.

FUENTE: Con información de redes sociales / Infobae / La FM de Colombia