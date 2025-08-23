sábado 23  de  agosto 2025
JUSTICIA

Jair Bolsonaro niega tener intención de huir de Brasil y exige revocatoria de arresto domiciliario

La defensa de Bolsonaro dijo que el exmandatario ha respetado las medidas cautelares dictaminadas por la Corte Suprema

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro rechazó ante el Supremo Tribunal Federal (STF) las acusaciones sobre su intención de abandonar el país. Esto tras el hallazgo de un documento de solicitud de asilo dirigido a la Presidencia de Argentina en un teléfono móvil que le fue confiscado por la Policía Federal.

Según la Policía brasileña, el expresidente estudió pedir asilo político en Argentina, tras hallar en su teléfono un documento en el que denunciaba ser víctima de una "persecución de origen por motivos y delitos fundamentalmente políticos".

Lee además
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
POLÍTICA

Censura y silencio, evidencias del sesgo político de proceso judicial contra exasesor de Bolsonaro
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, en pleno juicio, saluda a sus seguidores durante una reunión con motociclistas durante la Capital Moto Week en Brasilia el 29 de julio de 2025.
BRASIL

Juicio al expresidente Jair Bolsonaro se decide a partir de septiembre próximo

La defensa del exmandatario pidió la revocación de su arresto domiciliario o, en su defecto, "la resolución urgente del recurso de amparo interpuesto por la defensa el 6 de agosto". Argumentaron que su defendido ha respetado en todo momento las medidas cautelares , como la prohibición de salir del país y de utilizar redes sociales, dictaminadas por la Corte Suprema.

Asimismo, los abogados de Jair Bolsonaro señalaron que "la autoridad policial evidentemente sabe que para considerar la prisión preventiva, debe existir un hecho contemporáneo. Pero, aun así, solo cuentan con un documento, que reconocen como un simple borrador antiguo enviado por un tercero, además de la innegable constatación de que la solicitud no se materializó".

Acusaciones contra Bolsonaro

Jair Bolsonaro, bajo arresto domiciliario desde comienzos de agosto, fue imputado por parte de la Policía Federal junto a uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, por intentar obstaculizar la investigación que enfrenta el supuesto intento de golpe de Estado.

El juez Alexandre de Moraes, sancionado por Estados Unidos, procedió con la acusación luego de que la Policía Federal concluyó las investigaciones sobre la actuación de Eduardo Bolsonaro para promover en Washington medidas de represalia contra el Gobierno y el Poder Judicial brasileños, mediante el presunto financiaciamiento con hasta dos millones de reales (300.000 euros) para hacer campaña a través de su hijo en Estados Unidos para entorpecer la causa por golpe de Estado.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Álvaro Uribe y Jair Bolsonaro son los más recientes presos políticos del socialismo del Siglo 21

Tribunal Supremo de Brasil desestima sanciones y dice leyes de EEUU no aplican en su territorio

ONG venezolana denuncia que 60 presos políticos requieren atención médica: "Sobreviven en el dolor"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Despliegue militar de EEUU frente a Venezuela aumenta presión a Maduro que ve una "amenaza" ¿Es viable una invasión?

El presidente de Estados Unidos habla a las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la capital estadounidense.
BANCO CENTRAL

Chicago y Nueva York, próximas en la ofensiva contra la extrema delincuencia

Un camión de bomberos y vehículos policiales se observan mientras la policía responde a un tiroteo en el barrio de Midtown Manhattan de Nueva York el 28 de julio de 2025. La policía invadió Midtown Manhattan el lunes, mientras el alcalde de la ciudad de Nueva York declaraba que se estaba investigando un tiroteo activo, en medio de informes de que un agente de policía había sido alcanzado. La comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, declaró que el pistolero, que andaba suelto en el concurrido Midtown de Manhattan, había sido neutralizado.  video
SUCESOS

Cinco personas mueren en accidente de autobús turístico en el estado de Nueva York

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos Jerome Powell.
BANCO CENTRAL

Tras múltiples críticas, la Reserva Federal abre la puerta a recorte de tasas

El canciller ruso Serguei Lavrov saluda al dictador Raúl Castro, al lado el designado gobernante Miguel Díaz-Canel.
Análisis

La hipocresía antiimperialista del régimen de La Habana

Te puede interesar

El buque de transporte anfibio USS San Antonio (LPD 17) zarpa de la Estación Naval de Norfolk para su despliegue.  video
ENTREVISTA

EEUU tiene argumentos para una operación quirúrgica que 'extirpe' a Maduro

Por María Cristina Hernández
Embajada de Estados Unidos (EEUU) en La Habana, Cuba.
FLORIDA

Posponen manifestación en Miami para excluir a familiares del 'Travel Ban'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Despliegue militar de EEUU frente a Venezuela aumenta presión a Maduro que ve una "amenaza" ¿Es viable una invasión?

Miguel Uribe Londoño (C), padre del fallecido candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, asiste al velatorio de su hijo en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. El candidato presidencial colombiano Miguel Uribe falleció dos meses después de recibir un disparo en la cabeza durante un acto de campaña, según anunció su esposa la madrugada del 11 de agosto de 2025. El estado del legislador había vuelto a ser crítico tras sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato durante un mitin el 7 de junio, en el que recibió tres disparos, dos de ellos en la cabeza. 
COLOMBIA

Padre de Miguel Uribe Turbay asume precandidatura presidencial

El canciller ruso Serguei Lavrov saluda al dictador Raúl Castro, al lado el designado gobernante Miguel Díaz-Canel.
Análisis

La hipocresía antiimperialista del régimen de La Habana