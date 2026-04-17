Chile avanza en barreras físicas en la frontera con Perú

SANTIAGO DE CHILE. - Las autoridades de Chile informaron este viernes avances en la construcción de una zanja de tres metros de profundidad en la frontera con Perú, como parte del plan “Escudo Fronterizo”, una iniciativa del gobierno del presidente José Antonio Kast orientada a reforzar el control territorial frente a la migración irregular y el crimen organizado.

El comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto, indicó en declaraciones a ADN Radio que el proyecto presenta un avance cercano al 20%, aunque advirtió que este tipo de infraestructura requiere mantenimiento constante y no constituye una solución definitiva.

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“Ni las zanjas, ni los muros, ni los obstáculos metálicos son medidas permanentes por sí solas”, explicó, al destacar que forman parte de una estrategia más amplia de control fronterizo.

Alcance del proyecto

El plan contempla una extensión aproximada de 60 kilómetros, aunque no de forma continua, ya que su implementación se ajusta a las rutas utilizadas para el ingreso irregular al país.

Según las autoridades, la obra tiene un costo estimado de 4,000 millones de pesos chilenos y se desarrolla en distintos puntos geográficos, desde zonas costeras hasta sectores ubicados a más de 4,500 metros de altura.

Soto precisó que el objetivo es redirigir los flujos hacia zonas donde exista mayor presencia del Estado, facilitando la fiscalización y el control de quienes intentan cruzar la frontera.

Combate al crimen transnacional

El diplomático destacó que las medidas no solo buscan contener la migración irregular, sino también enfrentar delitos asociados como el contrabando, el narcotráfico y el tráfico de armas.

El plan incluye la instalación de sistemas de vigilancia tecnológica, entre ellos sensores de movimiento, drones, radares térmicos y torres de control, además de cercos perimetrales y patrullaje permanente en zonas consideradas críticas.

Las autoridades sostienen que estas acciones apuntan a fortalecer la seguridad en la frontera norte y a desincentivar el ingreso irregular al país.

Coordinación con Perú

Chile y Perú acordaron recientemente reforzar la cooperación bilateral mediante el intercambio de información sobre su frontera común, con el objetivo de enfrentar los flujos migratorios irregulares.

Sin embargo, desde Lima surgieron cuestionamientos al proyecto, al advertir sobre sus posibles efectos y compararlo con otras infraestructuras de control fronterizo a nivel internacional.

El avance del plan “Escudo Fronterizo” se produce en un contexto de creciente presión migratoria y de seguridad en la región, mientras el gobierno chileno busca reforzar sus mecanismos de control en la frontera norte mediante una combinación de infraestructura física y tecnología.

FUENTE: Con información de Europa Press