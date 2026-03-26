jueves 26  de  marzo 2026
Laura Dogu

Jefe de Misión: sector privado de EEUU es fundamental para la estabilidad de Venezuela

La Encargada de Negocios se reunió en Caracas con inversionistas estadounidenses para explorar oportunidades de inversión, informó la sede diplomática

La nueva representante de misión de EEUU en Venezuela, Laura Dogu.

La nueva representante de misión de EEUU en Venezuela, Laura Dogu.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La jefe de Misión de EEUU en Venezuela Laura Dogu sostuvo una reunión en Caracas con una representación de inversionistas y de compañías estadounidenses en la que abordaron las oportunidades de negocios que ofrece el país sudamericano con el que se han restablecido las relaciones diplomáticas

La diplomática informó que el encuentro realizado esta semana permitió “conocer de primera mano” las oportunidades para formar parte de la transformación del país, según dio a conocer la Embajada de EEUU en Venezuela en la red X

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“El sector privado de los EEUU desempeñará un papael fundamental en la construcción de una Venezuela estable y própspera y estamos aquí para apoyar el crecimiento de la inversión estadounidense”, señaló Dogu.

El encuentro se realizó en medio del avance de las negociaciones en petróleo y oro por parte de los dos países, en el marco de reformas de leyes en ambas áreas de desarrollo que han permitido la presencia de empresas extranjeras en el país.

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EEUU en Venezuela

La misión estadounidense está centrada en respaldar el crecimiento de la inversión en territorio venezolano, dijo Dogu en sintonía con la política estratégica del presidente Trump de impulsar la recuperación económica para consolidar un proceso de transición en vías.

En este contexto, la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció en la cumbre FII PRIORIT, en Miami Beach, una “agenda constructiva” para EEUU, en una intervención vía online, de la cual se desconectó abruptamente para evadir el escrutinio de inversores internacionales interesados en el mercado venezolano.

Mientras, Rodríguez estaría buscando abrir vías para tener acceso a unos 4.900 millones de dólares en activos de reserva de Venezuela que tiene inmovilizado el FMI por sanciones.

El Departamento de Estado anunció la reanudación de relaciones con Venezuela, el 6 de marzo pasado, tras la captura del Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores para ser llevados ante la justicia estadounidense y que hoy comparecerán a la segunda audiencia, según lo previsto.

El proceso de acercamiento entre los dos países ha sido catalogado como una nueva era de relaciones que fue rota en 2019.

FUENTE: Con información de usembassyve redX

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