Jorge "Tuto" Quiroga cuestiona la falta de moral de Evo Morales

LA PAZ. El expresidente de Bolivia Jorge "Tuto" Quiroga cuestiona que Evo Morales se atreva a criticar a los magistrados prorrogados, al señalar que no tiene moral cuando él mismo se desempeñó como dirigente sindical en el Chapare durante muchos años y pretendía su reelección indefinida.

“Evo no tiene moral para cuestionar la prórroga. Él está prorrogado en la federación de cocaleros, es el prorrogado más grande de la historia”, manifestó Quiroga.

El expresidente considera que Morales cuestiona a los magistrados porque no está habilitado para las elecciones presidenciales del 2025. Con las movilizaciones solo estaría buscando su habilitación.

“Evo quiere copar el Tribunal Constitucional de Bolivia (TCP). Ahora critica el poder judicial porque no trabajan para él. A él no le gustan los vocales porque no trabajan para él. Está buscando habilitar su candidatura”, indicó.

Falta de moral de Morales

Quiroga también critica la falta de moral de Morales en otros aspectos, como su supuesta protección al narcotráfico. “Evo es cínico, dice que le preocupa el narcotráfico cuando él protege el narcotráfico del Chapare. Critica el narcotráfico, pero protege la coca del Chapare”.

En cuanto a la economía del país, Quiroga dijo que el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) recibió un país con buenas reservas de producción que indica cuánto se gastaron y “farrearon la plata de las reservas”.

“Evo y Arce se farrearon 18 mil millones de dólares. Estos señores azules se farrearon el gas”. Agregó que el MAS llegó al gobierno con buenas reservas de producción. No descubrió nada, sus exploraciones son un fracaso”, dijo.

Según Quiroga, una muestra de que la economía no anda bien en el país sería la falta de divisas asegura que no es especulativo.

“Al gobierno se le acabaron los dólares. No es especulativo. La falta de dólares va a crecer. Estamos a un paso de que nos embarguen por falta de dólares”, sostuvo.

Además, señala que la pérdida de arbitrajes internacionales generó más declive económico al país durante el gobierno del MAS, por lo que indica que “Bolivia está al borde de ser embargada”.

“Estamos a un paso para que arbitrajes nos empiecen a embargar, tarea de salvataje económico será gigantesca”, manifestó.

Por otro lado, el expresidente y opositor al gobierno del MAS cuestiona las acciones de los legisladores de oposición, considera que no hicieron una lectura correcta del quiebre del MAS para realizar las elecciones judiciales asumiendo la cámara de senadores.

“Oposición debió tomar una cámara, no cederla al evismo. La oposición debió tomar la cámara de Senadores”, dijo.

Chitón de Veltze cuando Evo se repostuló.

Con respecto al post de su cuenta X antes Twitter que emitió el expresidente Eduardo Rodríguez Veltze sobre la reelección cuando indica “La Sala del TCP sólo confirma tutela concedida en Amparo relativo a elecciones judiciales.

El demorado control de convencionalidad sobre la reelección presidencial debe ser atendido por el Pleno del TCP, con fundamentos y decisión operativa clara y precisa sobre los alcances de la opinión consultiva de la Corte IDH, la sentencia TCP y la interpretación de la CPE.” que parece defender a Evo Morales, Tuto Quiroga lamenta que no se haya pronunciado por la reelección indefinida.

“Lamento que Veltze no dijo nada ante la reelección de Evo. Veltze guardó silencio cuando se habló de la reelección. Chitón de Veltze cuando Evo se repostuló. Es doloroso ver qué Veltze se preocupa por los intereses de Evo. Quienes no dijeron nada del fraude avalan a Evo. Juristas se rasgan vestiduras por una pega”, indicó.

Por otro lado, también se refirió a la crítica que Evo hizo a su persona cuando en su programa dominical Kausachuncoca se refirió a él como “mensajero y operador político de EEUU si no fuera por el cáncer de Banzer nunca hubiese sido presidente”, Quiroga dijo que Evo lo odia porque en su gestión erradicó el 80% de la coca del Chapare y además consiguió la opinión consultiva sobre la reelección.

“Evo me odia porque erradiqué la coca del Chapare. Mi gobierno le redujo la droga que va al narcotráfico. Evo es dirigente cocainero, no cocalero y se lo dije. Evo eres títere de Maduro y Chávez, es un bellaco. Evo me tiene odio porque sabe que conseguí opinión consultiva”, manifestó.

Gobierno de Bolivia corrupto

Quiroga acusa al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), encabezado por Luis Arce y Evo Morales, de corrupción, narcotráfico y división.

Asegura que el gobierno de Arce y Evo Morales "se farrearon el gas, quemaron reservas, endeudaron al país, vendieron el oro y nos llenaron de narcotráfico".

"Bolivia sufre consecuencias de la pelea entre Arce/Prorrogados vs. Evo/cocaleros, y de la angurria de Evo #SaCoDeFraCo", dijo el ex presidente Quiroga a Evo, lo apodo “SACODEFRACO” que significa “saqueador, cocainero, depravado, fraudulento y cobarde".

Las acusaciones de Quiroga se suman a las denuncias de otros opositores al gobierno del MAS, que acusan al partido de Morales de corrupción, narcotráfico y autoritarismo.

El gobierno de Morales y Arce es criticado por su manejo de la economía, que provocó un aumento de la inflación y la pobreza. Además, el gobierno ha sido acusado de perseguir a la oposición y de limitar la libertad de expresión.

En los últimos meses, el MAS ha estado dividido por la disputa entre Morales y Arce. Morales critica a Arce por su gestión económica y por su acercamiento a la oposición. Arce, por su parte, dice que Morales quiere regresar al poder.

Esta división interna debilita al MAS y contribuye a la crisis política que atraviesa Bolivia.

FUENTE: Cuenta de la red social X antes Twitter y la cuenta de Facebook del Canal Red DTV de Bolivia, YouTube