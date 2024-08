Jóvenes cubanos relatan una vida de miseria y desesperación

Uno de los testimonios más impactantes revela la desesperanza generalizada: "Aquí no hay prosperidad, no hay trabajo, no hay un lugar decente donde poder trabajar y que te paguen bien para sobrevivir", señala una cubana de Bayamo, Granma. Estas palabras reflejan el sentir de muchos jóvenes que, a pesar de haber terminado sus estudios, se ven atrapados en un ciclo de pobreza y frustración, sin posibilidades de progreso.