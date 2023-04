Juan Guaidó denuncia que Maduro planea ordenar su captura

Guaidó señaló que el mandatario "probablemente" también ordene la "persecución de algunas otras personas ligadas a la oposición".

"Las nuevas amenazas se suman a la lista de acusaciones de los últimos años, y como en todas las ocasiones anteriores son 100 por ciento falsas, de hecho Maduro y sus voceros han ido adelantando opiniones esta semana", apuntó Guaidó, y agregó "desde las instituciones secuestradas han estado amenazándome directamente a mí y a mi gente".

El político opositor explicó que "la acusación de turno" tiene que ver con la empresa Monómeros, filial en Colombia de la entidad estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), por la que la Fiscalía del país abrió en septiembre una investigador por presunta usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir.

Además, Guaidó criticó a las autoridades del país de "revivir las mentiras", asegurando que no presentaron ninguna prueba, y de "rematar la empresa". También subrayó que la oposición la "mantuvo como patrimonio venezolano", investigaron presuntos casos de corrupción y ordenaron auditorías externas.

"Mientras ellos quieren subastar, rematar la empresa, nosotros la tuvimos como patrimonio venezolano. Investigamos cuando se hicieron señalamientos, yo personalmente ordené una auditoría externa y se determinó responsabilidad política a esa gerencia por parte de la Asamblea Nacional", dijo.

Guaidó expresó que la dictadura lo quiere apresar "de la misma forma como arrestaron anteriormente a otros líderes de oposición, bajo falsas acusaciones de terrorismo, por ejemplo".

"Seguirán inventando falacias de mí. Saben muy bien que a mí el régimen me la tiene jurada porque los desafiamos desde el primer día; porque los hemos desafiado y lo seguimos haciendo y porque voy a seguir adelante", zanjó.

Guaidó añadió que lo intentan perseguir "para tratar de calmar sus bases, para cambiar el foco de atención tras la confesión de corrupción que hicieron", en referencia al escándalo de corrupción que se destapó en PDVSA, del cual forman parte varios jefes chavistas y empresarios ligados al régimen.

El líder opositor dijo que la razón por la que Venezuela está quebrada "no tiene que ver con el bloqueo, es saqueo y Maduro anda arrecho porque lo robaron a él, lo humillaron su propia gente, por eso manda a su gente a perseguir, a buscar un chivo expiatorio de toda esta crisis, justificar sus acciones. El objetivo es perseguir, es lo mismo que han hecho con miles de presos políticos".

Guaidó manifestó que Maduro quiere "intimidarme y que me vaya del país, no va a pasar".

Y remachó "a ti Maduro te digo directo, seguiremos luchando hasta que Venezuela sea libre y democrática, ya basta de tanta persecución o intimidación para simplemente aferrarte al poder o saquearlo como han venido haciendo y lo confesaron ustedes mismos, el pueblo no te quiere, quiere que te vayas. El 2024 viene y no tienes ningún tipo de vida electoramente hablando. Si te enfrentamos unidos, te derrotamos fácilmente. Bien sabes que si me arrestas, el mundo te seguirá viendo como lo que eres, un dictador".

Guaidó resaltó que "Maduro dirige una red criminal, él está a la cabeza de esa red de corrupción, pero también lo utilizan estos países, Irán, Rusia, para poner en jaque la estabilidad del mundo".

Además, consideró que "hay que hacer lo necesario para que Maduro se sienta otra vez en la mesa de negociación y ahí está la oportunidad con el tema internacional, para lograr una primaria exitosa, en paz, una elección libre y justa en el 2024, que nos deben desde 2018".

Embed Esta mañana recibí el dato — por tres fuentes distintas — de que Maduro estaría por dar una orden de captura en mi contra, basándose en acusaciones 100% falsas.



Aquí mi denuncia pública por ese presunto atentado contra mi libertad y la de otros miembros de la oposición: — Juan Guaidó (@jguaido) April 3, 2023

FUENTE: REDACCIÓN / Con información de Europa Press