Juez dicta cinco meses de prisión preventiva para el expresidente Luis Arce por supuesta corrupción

El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, hace un gesto durante una entrevista con AFP en la Casa Grande del Pueblo en La Paz el 18 de junio de 2025. (Foto de AIZAR RALDES / AFP)

LA PAZ — Un juez determinó este viernes enviar al expresidente de Bolivia Luis Arce (2020-2025) a prisión preventiva durante cinco meses, en el marco de una investigación por presunto desvío de capitales del Fondo Indígena durante el periodo en el que fue ministro de Economía bajo el mandato de Evo Morales.

El juez anticorrupción Elmer Laura accedió así a la petición de la Fiscalía, que alegó riesgo de fuga y obstrucción a la investigación. Sin embargo, el Ministerio Público había solicitado que fuera encerrado en el centro de reinserción de Qalauma; pero Laura lo envió a San Pedro, según informa el portal de noticias boliviano Erbol.

En esta primera audiencia, en la que participó el propio Arce de forma virtual, puesto que se encuentra bajo arresto en la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), unidad especializada de la Policía boliviana, aseguró que es "absolutamente inocente" y que el caso obedece a "motivaciones políticas".

"Es de más decir que yo soy absolutamente inocente en las acusaciones que alegremente se están vertiendo por aspectos claramente políticos, con la coyuntura política que está atravesando el Gobierno. Busca chivos expiatorios, busca encubrir lo que está pasando con este tipo de acciones", según Arce tras criticar que su detención fue "absolutamente ilegal".

El izquierdista Arce, de 62 años, dejó el poder el 8 de noviembre. Su salida marcó el fin de 20 años de gobiernos socialistas iniciados por Morales y la llegada al poder del centroderechista Rodrigo Paz.

Fuentes de la fiscalía dijeron que Arce deberá responder por los presuntos delitos de "incumplimiento de deberes" y "conducta antieconómica".

"Quiero felicitar a los efectivos (...) de la División Anticorrupción (...) por haber aprehendido, cumpliendo una resolución de aprehensión emanada por una autoridad fiscal", al expresidente Arce, dijo el vicepresidente boliviano, Edmand Lara, en un video difundido por medios locales.

Cuando Arce era ministro de Economía del gobierno de Morales, presuntamente autorizó transferencias del tesoro público a cuentas personales de dirigentes campesinos, de acuerdo con la denuncia que motivó la detención.

El expresidente pasará su primera noche bajo custodia en una dependencia policial.

Imputación

El supuesto desvío de dinero que compromete a Arce se realizó a través del estatal Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Originarios (Fondioc), que fue cerrado por irregularidades en 2015 y fue sustituido por el Fondo de Desarrollo Indígena.

Una de las beneficiadas fue la exdiputada izquierdista Lidia Patty, que la semana pasada fue detenida y reveló durante un interrogatorio que el traspaso de dinero fue avalado por el entonces ministro de Economía.

Según la investigación divulgada por la prensa, la exlegisladora recibió cerca de 100.000 dólares para un proyecto de cultivo de tomates.

El jefe del Ministerio Público, Roger Mariaca, señaló que Arce decidió guardar silencio durante la diligencia de este miércoles.

"Ahora esta persona pasa nuevamente a celdas policiales a esperar su imputación formal" hasta que un juez decida las medidas que le corresponden, dijo el fiscal.

Según Mariaca, como los hechos ocurrieron cuando Arce era ministro, será investigado por la justicia ordinaria.

No le corresponde un "juicio de responsabilidades", que implica una aprobación previa del Congreso por su condición de expresidente.

En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno (Interior) Marco Antonio Oviedo señaló que pese a que este caso fue denunciado "hace muchos años atrás", hoy "se ha dado con el principal responsable de este millonario daño económico" que se estima en más de 51 millones de dólares.

Arce no postuló a la reelección presidencial debido a la impopularidad de su gobierno, en medio de una severa crisis económica.

En la mira

La exministra de Arce (2020-2025) María Nela Prada señaló que el exmandatario fue detenido en el barrio de Sopocachi, cercano al centro de La Paz. "Él se encontraba solo. Lo han subido a un minibús de vidrios negros", dijo Prada.

Fotos publicadas por la prensa muestran a Arce dentro de un vehículo durante su traslado hacia las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.

Prada se mostró sorprendida por la captura, pues aseguró que "no se le ha realizado ningún tipo de notificación".

"Lo habíamos dicho en una oportunidad: Luis Arce va a ser el primero en entrar preso. Y estamos cumpliendo. Todos los que le han robado a esta patria van a devolver hasta el último centavo", declaró el vicepresidente Lara.

En su primera semana de gobierno, Rodrigo Paz denunció que encontró un Estado convertido en una "cloaca de dimensiones extraordinarias" por los presuntos malos manejos de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Al mismo tiempo anunció auditorías a empresas públicas. Esta semana, la fiscalía imputó a seis exejecutivos de la petrolera estatal YPFB por corrupción.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa press