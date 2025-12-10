Expresidente de Bolivia Luis Arce es detenido por presunto caso de corrupción

MIAMI.- El expresidente de Bolivia Luis Alberto Arce fue detenido este miércoles en la zona de Sopocachi, en la ciudad de La Paz, según informó su exministra de la Presidencia María Nela Prada a través de su cuenta en X, información que previamente había tenido acceso DIARIO LAS AMÉRICAS .

La confirmación se dio en medio de reportes extraoficiales que señalaban que Arce fue trasladado a instalaciones policiales para ser investigado. Posteriormente, el vicepresidente del gobierno, Edmand Lara ratificó la información.

Según las versiones preliminares indicaban que el exmandatario —quien dejó recientemente el poder tras la victoria del presidente electo Rodrigo Paz, poniendo fin a dos décadas de dominio político de la izquierda en Bolivia— fue conducido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Después el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, detalló que la fiscalía inició investigaciones contra el exmandatario, por un caso de presunta corrupción cuando era ministro de Economía durante el mandato del izquierdista Evo Morales (2006-2014).

"Orden de aprehensión"

"Quiero felicitar a los efectivos (...) de la División Anticorrupción (...) por haber aprehendido, cumpliendo una resolución de aprehensión emanada por una autoridad fiscal", indicó Lara, en un video difundido por medios locales

"Lo habíamos dicho en una oportunidad: Luis Arce va a ser el primero en entrar preso. Y estamos cumpliendo. Todos los que le han robado a esta patria van a devolver hasta el último centavo", agregó Lara.

Hasta el momento no se conocen las circunstancias exactas de la operación policial ni los cargos formales que le imputa la fiscalía boliviana a Arce.

"Desfalco millonario"

Según informó el portal de noticias Infobae, la aprehensión de Arce estaría presuntamente vinculada al caso Fondo Indígena, un presunto desfalco millonario de recursos públicos destinados a proyectos para comunidades rurales.

De acuerdo con ese medio, la investigación apunta a que durante su gestión como ministro de Economía, Arce habría autorizado transferencias estatales a cuentas particulares.

Una de las beneficiadas fue la exdiputada izquierdista Lidia Patty, que la semana pasada fue detenida y reveló durante un interrogatorio que el traspaso de dinero fue avalado por Arce.

Según la investigación, la exlegisladora recibió cerca de 100.000 dólares para un proyecto de cultivo de tomates.

El Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino recibió más de 3.000 millones de bolivianos entre 2006 y 2014 para impulsar supuestos "proyectos productivos" en territorios rurales, convirtiéndose en uno de los programas más sensibles del Estado.

El directorio del Fondo estaba integrado por varios ministerios —incluido el de Economía, encabezado entonces por Arce— y por organizaciones sociales vinculadas al MAS, una estructura que, según la investigación citada, operaba con controles débiles y amplios márgenes de discrecionalidad.

"Impedimento de salida"

En Bolivia, por ley, las autoridades del Ejecutivo que dejan un cargo cuentan con un impedimento de salida del país por un plazo de 90 días.

En su primera semana de gobierno, presidente Rodrigo Paz denunció que encontró un Estado convertido en una "una cloaca de dimensiones extraordinarias" por los presuntos malos manejos de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Al mismo tiempo anunció auditorías a empresas públicas. Esta semana, la fiscalía imputó a seis exejecutivos de la petrolera estatal YPFB por corrupción.

FUENTE: Con información de Redes Sociales/Unitel/INFOABE/AFP