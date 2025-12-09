martes 9  de  diciembre 2025
Israel y Bolivia restablecen relaciones diplomáticas durante un acto oficial en Washington

"Hoy cerramos el largo, innecesario capítulo de separación entre nuestras dos naciones amigas", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firma un documento durante la ceremonia de investidura de su gabinete en el Palacio Quemado de La Paz, el 9 de noviembre de 2025. Rodrigo Paz, un conservador proempresarial, asumió la presidencia de Bolivia el sábado, poniendo fin a casi 20 años de gobierno socialista y heredando una grave crisis económica.

AIZAR RALDES / AFP
Imagen de archivo de una bandera de Israel.

Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - Israel y Bolivia restablecieron este martes en un acto en Washington sus relaciones diplomáticas, interrumpidas prácticamente desde 2009 a causa de los gobiernos izquierdistas de Evo Morales y Luis Arce.

"Hoy cerramos el largo, innecesario capítulo de separación entre nuestras dos naciones amigas", declaró el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, en el acto celebrado en la residencia del embajador israelí en la capital estadounidense.

"Desde 2009, excepto un breve periodo de tiempo, Israel y Bolivia no mantenían relaciones diplomáticas", recordó el canciller, en presencia de su homólogo boliviano, Fernando Aramayo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Fer_Aramayo_C/status/1998258930477396261&partner=&hide_thread=false

"Vínculos dictatoriales"

En 2009 el entonces presidente de izquierda, Evo Morales, expulsó al embajador israelí en protesta por la Operación Plomo Fundido que Israel llevó a cabo en Gaza.

Morales se unió al mismo tiempo con las dictaduras de Venezuela y Nicaragua en la política de estrechar vínculos con Irán.

En 2020 las relaciones entre ambos países se reanudaron con la llegada de un efímero gobierno de oposición a La Paz.

Pero la situación volvió a agravarse a raíz de la guerra en Gaza, tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Con el izquierdista Luis Arce en la presidencia, Bolivia fue a fines de octubre de ese año el primer país latinoamericano en romper relaciones con Israel.

En aquel momento, Israel calificó esta decisión como "una capitulación ante el terrorismo".

Bolivia también se sumó en octubre de 2024 al procedimiento contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), iniciado por Sudáfrica por supuesta violación de la Convención de las Naciones Unidas.

Un nuevo presidente de oposición, Rodrigo Paz, fue elegido en Bolivia en octubre de este año.

Saar recordó que se reunió con el nuevo presidente boliviano al día siguiente de su elección. Ambos países decidieron rápidamente normalizar las relaciones, en un contexto de acercamiento también a Washington.

"Nos sentimos muy cercanos al pueblo de Israel porque compartimos muchos desafíos", indicó el canciller boliviano.

"Estamos conscientes del gran camino que tenemos por delante y los desafíos que vamos a enfrentar", añadió.

Bolivia decidió eliminar la obligación de visado para los turistas israelíes y para los estadounidenses.

Ambos cancilleres, que mantendrán reuniones con responsables políticos en Washington, acordaron también reforzar la cooperación en sectores como el agrícola.

FUENTE: Con información de AFP

