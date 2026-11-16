Desde bien temprano en la mañana, decenas de personas hacen cola frente a una bodega estatal ubicada en el reparto Víbora Park, a 35 minutos en auto del centro de La Habana. La mayoría son ancianos enclenques que visten ropas gastadas. Optan por un ‘módulo alimenticio’ que otorga el régimen.

Carlos Alberto, 72 años, ex obrero metalúrgico, se frota las manos bajo un portal, intentando esquivar la fría brisa matinal. Mildrey, 38 años, madre soltera de tres hijos, trata de organizar el molote que se arma cuando la bodega está a punto de abrir a las ocho y media. La gente se empuja para ocupar los primeros puestos.

Dos funcionarios de Comercio Interior, acompañados por un miembro del partido comunista en el municipio Arroyo Naranjo, ponen orden en la cola antes de repartir 50 turnos. “Espero que hayan leído las normas dirigidas a quienes optan por el módulo de la canasta básica que se repartirá solo a los vulnerables”, comenta uno de los burócratas.

En un cartel pegado en la pared se especifica que para recibir 5 kilogramos de arroz, 4 libras de azúcar y medio kilogramo de frijoles es indispensable “tener 60 años las mujeres, 65 los hombres, vivir solos, no recibir remesas y no tener hijos. También pueden elegir esta ayuda los discapacitados sin respaldo financiero y las madres que tengan tres o más hijos, divorciadas y con un salario mínimo de 3,500 pesos o asistencia social inferior a esa cifra”, en voz alta lee la funcionaria estatal.

Hace una pausa y aclara que “si tienen una pensión superior a los 3 mil pesos no clasifican para comprar el módulo alimenticio”. Varias personas protestan. “Tengo una chequera de 4 mil pesos y vivo con mi esposa con una pensión inferior. Tenemos dos hijos. Pero ellos tienen tantos o más problemas que nosotros para mantener a sus familias. ¿Por qué no podemos acceder a esa ayuda?”, pregunta un jubilado.

El funcionario del partido carraspea antes de responderle. “Mi viejo, y la asistencia social, en conjunto con diferentes organizaciones de masas, hicieron un levantamiento de las personas más necesitadas. Pero dentro de ese grupo hay unos más vulnerables que otros. En esta primera etapa solo se atenderá a los que más lo necesitan”, explica el directivo con la típica narrativa oficial. Se produce un coro de descontento.

“En este país, todos los que trabajamos pa'l gobierno somos vulnerables”, grita una señora. “La culpa del hambre que estamos pasando la tienen los gobernantes. Ustedes fueron los que diseñaron la distribución de la comida por la libreta. Ahora no tienen dinero y la solución es dejarnos botados. De verdad que son unos descarados”, dice un anciano con voz firme.

Los funcionarios piden calma. Algunos viejos se marchan molestos. “Que se lo metan por el culo. Te dan un poco de arroz y azúcar y se creen que debemos rendirles pleitesías”, insultado, expresa un señor canoso.

Esas ‘ayudas’ del régimen comenzarán a distribuirse en el país el próximo mes de diciembre. Una funcionaria de Comercio Interior precisa que “se ha destinado una bodega por cada Consejo Popular del municipio. Ese módulo alimenticio está destinado a los cerca de 800 mil vulnerables que presentan peor situación económica”.

Según una trabajadora social, “se actualizaron las estadísticas de las familias y personas asistenciadas (las que reciben ayuda estatal) y se priorizan a los más pobres. Pero en realidad la lista de vulnerables en el país es de tres a cuatro millones de cubanos. Probablemente más”.

La abolición de la cartilla de racionamiento, implementada en marzo de 1962, supuestamente de forma “provisional” por el dictador Fidel Castro, profundiza “aún más la inseguridad alimenticia y la desigualdad social. En los próximos años se multiplicará la pobreza extrema en el país. Para los que viven en condiciones precarias, esas libras de arroz y un poco de azúcar hacen la diferencia. No es lo mismo pasar hambre, comer poco o mal durante un mes que tener garantizado arroz y frijoles para dos semanas”, señala Carlos, sociólogo.

A partir de la llegada de Castro al poder en enero de 1959, el llamado Gobierno Revolucionario borró las clases sociales y diseñó un modelo donde las personas fueran dependientes del Estado. Cuando en abril de 1961 se instauró el sistema socialista, aumentó esa dependencia. El proveedor siempre fue el Estado. No solo controlaba la venta de alimentos, ropa, calzado y juguetes, también la educación y la salud pública.

Ya para el verano de 1968, cuando el autócrata Fidel Castro cerró los pequeños negocios familiares, el Estado comenzó administrar servicios como la reparación de electrodomésticos, barberías y carpinterías. Ese control le proporcionó un poder formidable. El Estado premiaba o castigaba a los ciudadanos según su compromiso y lealtad con el régimen. La delación fue uno de los ejes fundamentales de la nueva Cuba.

En cada cuadra, los CDR formaban parte del control primario de la Seguridad del Estado cuya tarea era enfrentar a los desafectos y 'enemigos de la revolución'. Los CDR eran nidos de informantes que avisaban a la policía política de la visita de un extranjero, si un vecino ‘vivía por encima de sus posibilidades’ o si la esposa de un militar le era infiel. En esa etapa, que la dictadura pretendía ocultar, cualquier cosa era un delito.

Yolanda, ama de casa, recuerda que “tener un arbolito de Navidad, escribirle una carta a un pariente en Miami o ir a la iglesia era síntoma de diversionismo ideológico”. Las penurias y la creación de instituciones municipales, provinciales y nacionales, generaron una burocracia colosal que a su vez fue el germen del mercado negro y de la corrupción que propició el enriquecimiento de funcionarios de alto y mediano rango.

Para controlar la libreta de abastecimiento se fundó la OFICODA (Oficina de Control del Abastecimiento). Como estaba prohibida la venta y compra de casas, en cada municipio existía una sede para administrar las viviendas. La sociedad fundada por los hermanos Castro, además de un manicomio ideológico, se convirtió en una aberración colectiva. Desde los agricultores e ingenieros hasta los que criaban palomas debían estar afiliados a una organización que a su vez dependía del Estado y era fiscalizada por la Seguridad del Estado.

Pero el colectivismo también puede ser un buen negocio. Amparado por el carnet rojo del partido comunista, muchos funcionarios hicieron millones de pesos vendiendo casas de familias que emigraban u otorgando permisos a la importación de automóviles.

Un ex vendedor de drogas, cuenta a DLA, que “a pesar de esa cerrazón se vendía marihuana y cocaína colombiana en bajo mundo. ¿De dónde venía? De la que ocupaba Tropas Guardafronteras o la que debían incinerar en instituciones del MININT. En un principio, el tráfico de drogas en Cuba fue un negocio a dos manos entre los delincuentes y la policía. Ese bisne (negocio) permitió ganar muchísimo dinero a los implicados”.

Fuentes consultadas aseguran que con la anuencia de instituciones estatales, en la isla se propagó la pornografía, así como libros y películas prohibidas. Igualmente, el tráfico de joyas de oro, de obras de arte y la venta de ropa adquirida en Panamá.

Llamémosle Carmelo, un ex directivo de Gastronomía en La Habana, afirma que “los almacenes de Comercio Interior, Acopio, Turismo y Gastronomía Popular nutrían al mercado informal del país. Si no hubieran existido esos mecanismos paralelos, el sistema (el régimen) se hubiera caído hace mucho tiempo. Gracias a esos agujeros, los cubanos jugaban a la bolita, compraban un televisor en colores que traía un marino mercante y comían carne de res y camarones robados de cualquier almacén del Estado”.

Esa metodología improductiva, asevera un ex directivo de CIMEX, “ha sido la base del modelo implementado por el imperio empresarial de GAESA, las MIPYMES y otras instituciones del Estado. Se consolidó el esquema de exportación de servicios médicos, entrenadores deportivos y asesores civiles para quedarse con sus salarios en divisas. Y cuando se despenalizó el dólar, fue un filón la reventa de productos minoristas, en especial alimentos".

"Porque para producir un kilogramo de carne de res, de cerdo o de pollo, se necesita invertir en piensos y productos veterinarios adquiridos en divisas que luego no se amortizaban porque el peso cubano no es canjeable en el mercado internacional. Al no poder producir la suficiente cantidad de alimentos y bienes para exportar y garantizar el consumo interno, la solución fue diseñar ese esquema de ventas en dólares con ganancias exageradas del 300 por ciento en la reventa de alimentos procesados”, subraya el ex directivo.

“La base que ha permitido a GAESA ganar miles de millones de dólares ha sido la usurpación entre el 70 y el 90 del salario en divisas de médicos y otros profesionales que prestan servicio en el extranjero, las remesas y las ventas minoristas en divisas de bienes y alimentos. Como cuentan con un monopolio, luego reinvierten esos dólares en la construcción de hoteles, paraísos fiscales o compran propiedades en el exterior”.

“Han creado su fortuna ordeñando a la emigración y con el despojo a los cubanos que prestan servicio en el extranjero. Les resulta más rentable que invertir en la depauperada agricultura, la ganadería o en la descapitalizada industria nacional”, concluye el ex directivo de CIMEX.

Los datos hablan por sí solos. La producción agrícola nacional cayó un 82 por ciento entre 2020 y 2024. La ganadera cayó un 90 por ciento, al igual que la porcina. Y la producción lechera descendió en más de un 70 por ciento. La casta militar empresarial o sus testaferros prefieren importar lomos deshuesados de cerdo de Miami o cuartos de pollo de Kentucky que invertir cientos de millones de dólares en producirlos en la Isla.

En Cuba tienen un mercado cautivo que depende de los dólares girados por sus parientes radicados en el exterior y que les permite sobrevivir en las difíciles condiciones del castrismo. Para la dictadura verde olivo, lucrar con el hambre y las necesidades de los cubanos siempre ha sido un negocio muy rentable.