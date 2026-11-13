Fiscalía de Paraguay acusa al expresidente Santiago Peña de dirigir asociación criminal

En esta captura de video, tomada de imágenes publicadas en la cuenta de X del presidente paraguayo Santiago Peña, este anuncia su renuncia en medio de una crisis bancaria, minutos antes de que los legisladores votaran a favor de iniciar un proceso de destitución en su contra, en Asunción, el 5 de noviembre de 2026.

ASUNCIÓN.- La Fiscalía de Paraguay pidió este viernes ampliar la imputación contra el expresidente Santiago Peña , a quien acusa de asociación criminal junto a cinco directivos del Banco Central para proteger a Ueno Bank, cuyo colapso precipitó su destitución y encarcelamiento.

"Desde la Presidencia de la República, Santiago Peña Palacios habría actuado como jefe de la estructura", señala un acta de la Fiscalía a la que accedió la AFP.

Según el Ministerio Público, Santiago Peña, de 47 años, habría encabezado una "estructura organizada y jerárquica inserta dentro del propio aparato estatal" para subordinar los controles financieros del BCP a los intereses del Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank.

La Fiscalía sostiene que Peña habría mantenido "reuniones clandestinas periódicas" de coordinación con Federico Vázquez, presidente del grupo.

El exmandatario ya está imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio en la misma causa. Un juez deberá decidir si lo imputa también por el delito de asociación criminal. De ser declarado culpable, Peña enfrenta una pena de hasta 15 años de prisión.

Peña fue declarado culpable en un juicio político por el Senado luego de ser acusado de nexos con Ueno Bank, cuya intervención afectó a miles de clientes, entre estos, entidades públicas que trasladaron millonarios recursos a la entidad durante la gestión del ahora exmandatario.

Al término del juicio, el exgobernante fue detenido y, un día después, enviado por un juez a prisión preventiva.

La ampliación de la imputación es también contra el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Dagoberto Carvallo Spalding y el superintendente de Bancos del BCP Holderg Aníbal Insfrán Ibarrola.

Conducta "reprochable"

El gobernante Partido Colorado de Paraguay expulsó el martes de sus filas al exmandatario Santiago Peña, a quien describió como "deshonra provocada al pueblo paraguayo", y a esa formación luego de la destitución en un juicio político por la intervención de Ueno Bank, entidad con la que fue vinculado.

El Tribunal de Conducta de la también denominada Asociación Nacional Republicana (ANR) se pronunció sobre los hechos "que a todas luces se presentan como conductas reprochables, de mal desempeño" de funciones, "probados en el juicio político".

FUENTE: Con información de AFP/ABC