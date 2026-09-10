jueves 10  de  septiembre 2026
INVESTIGACIÓN

Juicio por el crimen de Ronald Ojeda abre la hipótesis de un móvil político

La fiscalía acusa a Maickel Villegas de secuestro con homicidio y de grabar un video de Ojeda durante su cautiverio para enviarlo a la organización criminal

El teniente retirado Ronald Moreno Ojeda.&nbsp;

El teniente retirado Ronald Moreno Ojeda. 

Cuenta de Ronald Ojeda Moreno en la red social X
Operativo policial realizado para desmantelar una célula de la banda criminal venezolana Tren de Aragua y que además identificó a otro grupo de presuntas personas que también participaron en el crimen del exmilitar disidente venezolano Ronald Ojeda en Santiago el 22 de enero de 2025.

Operativo policial realizado para desmantelar una célula de la banda criminal venezolana 'Tren de Aragua' y que además identificó a otro grupo de presuntas personas que también participaron en el crimen del exmilitar disidente venezolano Ronald Ojeda en Santiago el 22 de enero de 2025.

AFP
Por María Graterol

SANTIAGO DE CHILE— El Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago comenzó este jueves el primer juicio por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024. El único acusado en este proceso es Maickel David Villegas Rodríguez, ciudadano venezolano extraditado desde Costa Rica, quien permanece en prisión preventiva desde julio de ese año.

La fiscalía acusa a Villegas como autor del delito de secuestro con homicidio y sostiene que cumplió un papel relevante en la operación ejecutada por integrantes de Los Piratas, una facción vinculada al Tren de Aragua.

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Según la acusación, grabó un video de Ojeda durante su cautiverio que luego fue enviado a integrantes de mayor rango de la organización para acreditar la consumación del secuestro. También se le atribuye haber trasladado a parte del grupo que ingresó al departamento de la víctima. “Sin la participación, a juicio nuestro, de Maickel Villegas, no podría haberse cometido este delito”, afirmó el fiscal Héctor Barros.

Fiscalía plantea un móvil político

Barros señaló que la fiscalía atribuye al dirigente chavista Diosdado Cabello un papel en la planificación y financiamiento del crimen.

Según la tesis del persecutor, Cabello, presuntamente negoció con el Tren de Aragua la operación. La investigación también menciona a Carlos Francisco Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”, en relación con la estructura de Los Piratas de Aragua, facción a la que el Ministerio Público atribuye la ejecución del secuestro.

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La fiscalía sostiene que Maickel Villegas cumplió un papel relevante en la operación, entre otras funciones, por la grabación de un video de Ojeda durante su cautiverio.

La fiscalía solicitará 20 años de presidio efectivo por secuestro y homicidio, una pena condicionada por los términos del acuerdo de extradición con Costa Rica. Un segundo juicio oral, que involucrará a más imputados, comenzará el 20 de septiembre.

FUENTE: Soychile.cl/CNN Chile/Cultura chilena

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