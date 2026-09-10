Golpe al Cártel Jalisco nueva Generación con rescate de víctimas de reclutamiento forzado

Imagen facilitada el 10 de septiembre de 2026 por la Fiscalía de México, que muestra a los sospechosos detenidos durante una redada en una clínica clandestina en Tecalitlán, estado de Jalisco, el 6 de septiembre de 2026. Las autoridades informaron que rescataron a ocho personas que habían sido reclutadas a la fuerza por narcotraficantes y se encontraban recuperándose en una clínica clandestina operada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

GUADALAJARA.- Las autoridades de México informaron el jueves que rescataron a ocho personas reclutadas forzosamente por un poderoso cártel del narcotráfico. El rescate ocurrió en una finca que servía de clínica clandestina para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Operaba como sitio para resguardar personas reclutadas por el crimen organizado, pero que por alguna circunstancia resultaban lesionadas, de acuerdo a las actividades que los ponían a hacer y requerían recuperarse", señaló el fiscal Salvador González en una rueda de prensa.

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El estado de Jalisco es uno de los que registra más personas desaparecidas en México. Muchas fueron reclutadas atraídas por falsas ofertas de empleo.

La fiscalía del estado difundió imágenes de la finca. Se trata de un lugar oscuro con las paredes sucias, había colchones tirados en el suelo, ventiladores, imágenes de la Santa Muerte y una gorra con la efigie de Jesús Malverde, quien es conocido como el santo de los narcotraficantes.

Durante el operativo, fueron arrestadas seis personas que custodiaban el ambulatorio clandestino. Dos de las personas rescatadas estaban con muletas y "otros tenían clavos médicos para su tratamiento". "Estaban privados de la libertad", indicó el fiscal González.

Joven desaparecido

El hallazgo de la finca se produjo tras una investigación por la desaparición de un joven de 20 años, visto por última vez a finales de julio, cuando salió de su hogar a bordo de un taxi para atender la oferta de un supuesto empleo en una finca.

Según el fiscal Salvador González, el trabajo de investigación arrojó indicios de que la víctima podría estar en el municipio de Tecalitlán, en la región sur del estado: el trabajo de inteligencia se enfocó en esa zona.

González sostuvo que los rescatados tienen entre 16 y 43 años y son originarios de la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Jalisco. Las edades de las personas detenidas (cinco hombres y una mujer) oscilan entre los 21 y los 48 años, y son originarias de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán.

La semana pasada, el gobierno federal señaló que inhabilitó más de 1.700 perfiles de cuentas en redes sociales que difundían falsas ofertas de empleo dirigidas a jóvenes para forzarlos a trabajar con el crimen organizado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el miércoles que los esfuerzos de México para combatir a los cárteles de la droga son "ni de lejos suficientes". Advirtió que Washington deberá enfrentar a esos grupos "de una forma u otra".

FUENTE: Con información de AFP/El Universal