miércoles 9  de  septiembre 2026
RECONOCIMIENTO

Otorgan premio Liderazgo Concordia 2026 a María Corina Machado por su lucha por Venezuela

El galardón lo recibirá en la Cumbre Anual Concordia entre 20 al 23 de septiembre. Machado afirmó que la libertad es posible cuando uno deja de darse la espalda

María Corina Machado suma galardones (Cortesía Vente Venezuela).

María Corina Machado suma galardones (Cortesía Vente Venezuela).

Por Valeria Montero

CARACAS.- Un nuevo galardón engrosará la lista de los ya obtenido por María Corina Machado, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025. En esta ocasión, el Consejo de Liderazgo de Concordia anunció que le otorgará el premio de este año.

Machado será reconocida formalmente por su destacado liderazgo en la Cumbre Anual Concordia 2026 (del 20 al 23 de septiembre, Sheraton New York Times Square Hotel), el principal foro público-privado junto a la Asamblea General de la ONU.

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Este premio reconoce a líderes globales que han realizado contribuciones pioneras e inspirado a otros al convertir la visión en impacto. Los galardonados se comprometen a catalizar cambios sociales y económicos positivos mientras promueven una colaboración público-privada eficaz para crear un futuro más sostenible.

Entre los galardonados anteriores del sector público se encuentran: la Sra. Kristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional; António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas; la secretaria Hillary R. Clinton, exsecretaria de Estado para EEUU; y Laura Bush, ex­­-Primera Dama de Estados Unidos.

Machado es reconocida por su lucha por la transición

Para el sector público, Concordia ha seleccionado a María Corina Machado por su liderazgo en el movimiento democrático venezolano y su papel en el avance de la transición política y económica del país.

En octubre de 2023, ganó las primarias de la oposición con el 92% de los votos, unió una amplia coalición en torno a una plataforma centrada en la restauración institucional, el Estado de derecho y la apertura económica.

Tras ser excluida de aparecer en la papeleta presidencial de 2024, lideró la campaña opositora que aseguró un mandato electoral decisivo para el cambio democrático.

En 2025, recibió el Premio Nobel de la Paz por su labor en la promoción de los derechos democráticos en Venezuela y su lucha por una transición justa y pacífica hacia la democracia.

Machado fue diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, en la cual obtuvo el mayor número de votos jamás registrado para un candidato al órgano.

Es fundadora de Vente Venezuela, un movimiento político que promueve la gobernanza democrática y reformas orientadas al mercado, y cofundadora de Súmate, una organización cívica centrada en la transparencia electoral y la participación ciudadana.

Anita McBride, presidenta del Comité de Premios al Liderazgo de Concordia, miembro del Consejo de Liderazgo, autora y exasistente del presidente George W. Bush y jefa de gabinete de la primera dama Laura Bush, expresó su entusiasmo:

Anita McBride, presidenta del Comité de Premios al Liderazgo de Concordia, miembro del Consejo de Liderazgo, autora y exasistente del presidente George W. Bush y jefa de gabinete de la primera dama Laura Bush, expresó su entusiasmo:

“Este comité busca líderes que elijan el valor cuando el camino más fácil sería el silencio”, dijo McBride.

Agregó: “María Corina Machado lo ha hecho una y otra vez, ganó una primaria con el 92% de los votos, construyó una coalición por el cambio democrático incluso después de ser excluida de la papeleta, y nunca dudó en su creencia de que Venezuela merece instituciones que sirvan a su pueblo. Eso es el liderazgo del sector público en su forma más trascendental”.

Machado reflexionó sobre el reconocimiento: “La libertad solo es posible cuando decidimos dejar de darnos la espalda a nosotros mismos; cuando enfrentamos la verdad, por muy difícil que sea; Cuando el amor por lo que realmente importa nos da el valor para perseverar y prevalecer. Solo logrando esa coherencia interior, esa integridad vital, podremos estar a la altura de las exigencias de nuestro destino”.

Con este anuncio, la clase de Premio al Liderazgo 2026 de Concordia ha completado. Juntos, Ryan Gellert, la Dra. Laurie L. Patton y María Corina Machado reflejan el compromiso más amplio de Concordia con la formación de líderes de todos los sectores que están traduciendo su visión en un impacto duradero.

FUENTE: Con información de Concordia

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