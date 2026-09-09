De la Espriella a Rubio: Colombia colaborará "para garantizar" la estabilidad en Venezuela

El presidente de Colombia, Aberlardo De la Espriella junto al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. (EFE)

BARRANQUILLA.- La visita del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, a Colombia no solo fue tratar asuntos bilaterales y firmar acuerdos, sino también para plantear temas de política exterior y en este caso el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, aseguró este martes a Rubio, que su gobierno participará “responsablemente” en los esfuerzos para garantizar la estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza con Venezuela.

“Colombia participará con los Estados Unidos responsablemente en los esfuerzos dirigidos a garantizar la estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza, en materia migratoria y de seguridad”, dijo De la Espriella al referirse a Venezuela en la comparecencia de prensa que hizo junto a Rubio en Barranquilla, al término de la reunión bilateral.

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“Nuestro interés, señor secretario, es contribuir a que cualquier evolución produzca estabilidad, institucionalidad y seguridad, evitando cualquier problema”, añadió.

El mandatario precisó que para Colombia la realidad de Venezuela “no es un asunto distante”, al señalar que ambos países comparten una frontera de más de 2,000 kilómetros.

“Por supuesto, todo lo que pasa en Venezuela tiene consecuencias directas en Colombia en materia de seguridad, migración, narcotráfico, contrabando, organizaciones armadas y también energía”, añadió De la Espriella.

Rubio: "Tarde o temprano llegaremos a Venezuela"

Estados Unidos mantiene una tutela sobre Venezuela desde enero pasado cuando fue capturado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron llevados a una cárcel en Nueva York, donde esperan el inicio del juicio por narcotráfico y narcoterrorismo en junio de 2027.

El secretario de Estados de EEUU no descartó la posibilidad de visitar a Venezuela, al ser consultado sobre por qué el país con el que el gobierno estadounidense alcanzó un amplio acuerdo petrolero no forma parte de su agenda latinoamericana.

“Ya llegaremos allí tarde o temprano, como he dicho, pero no se puede ir a todas partes. Esta es una semana condensada, obviamente, con el Día del Trabajo y luego el 11 de septiembre, en el que conmemoraremos el 25 aniversario. Así que, sencillamente, no podíamos añadir otro destino, y se trata de países a los que necesitábamos ir y a los que yo aún no había ido”, señaló Rubio.

Rubio estará en Quito, Ecuador, este miércoles y en Lima, en Perú, el este jueves.

Acuerdos y entendimientos en Colombia

El pronunciamiento del mandatario se dio luego del anuncio una nueva “época dorada” entre Washington y Bogotá y del lanzamiento de una hoja de ruta bilateral durante la primera visita de Rubio como secretario de Estado al país.

Los Acuerdos de Barranquilla comprenden tres ejes: Seguridad, Reconstrucción Económica y Prosperidad Compartida.

Además, se firmaron dos memorandos de entendimiento orientados a fortalecer la cooperación bilateral en minerales estratégicos y materia de energía nuclear. El objetivo es impulsar la seguridad energética, la transición energética, la competitividad industrial, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de capacidades institucionales.

Los memorandos, en el caso de minero energético, establecen un marco de cooperación no vinculante y tanto la Casa Blanca como la Casa de Nariño será un marco que permitirá avanzar en intercambio técnico, atracción de inversión responsable, desarrollo de capacidades regulatorias y promoción de proyectos de interés estratégico para el país.

Para ejecutar estos planes se establecieron garantías, préstamos, capital, acuerdos de compra, seguros o facilitación de regulaciones para identificar y financiar conjuntamente proyectos de minería y procesamiento. Los proyectos se comenzarán a desarrollar durante los próximos seis meses.

Colombia planteó el Plan Patriota Siglo XXI, un programa para modernizar aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, ciberdefensa y fuerzas especiales. También se habló del denominado Escudo de las Américas y que tendría una de sus sedes de operación en Medellín.

En relación con lo comercial, existe la posibilidad de que EEUU elimine a Colombia los aranceles del 12.5% a productos exportados. La medida se encuentra en estudio.

El presidente De la Espriella pidió la apertura de un consulado de Estados Unidos en Barranquilla.

FUENTE: Con información de Efecto Cocuyo/El Espectador/Banca y Negocios