EEUU reafirma cooperación con Argentina al saludar su Día de la Independencia

El presidente de Argentina, Javier Milei, lideró el acto central por el aniversario de la independencia de su país.

BUENOS AIRES.- Al celebrarse este 9 de julio el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia de Argentina , el gobierno de EEUU saludó al presidente de ese país, Javier Milei , en quien reafirmó en esta ocasión el compromiso de profundizar la relación bilateral y cooperar en áreas estratégicas como los minerales críticos.

El Departamento de Estado a cargo del secretario Marco Rubio envió el mensaje de felicitación al país y a su pueblo por la celebración de la fecha que conmemora la firma en el histórico Congreso de Tucumán en 1816, y exaltó el rumbo del país con el liderazgo de Milei y su proyecto libertario.

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"En nombre de los Estados Unidos de América, expreso mis más sinceras felicitaciones al pueblo argentino con motivo del 210º aniversario de su independencia", indicó el mensaje publicado en la página oficial de la Oficina de la diplomacia estadounidense.

Argentina, aliado clave

El mensaje destacó además que Argentina, bajo el gobierno de Milei, es un “aliado clave” para “promover la prosperidad, la seguridad y la estabilidad en todo nuestro hemisferio".

Expresó el compromiso de Washington “de profundizar la cooperación” de entre los dos países en áreas estratégicas como los minerales críticos, la energía nuclear con fines civiles, el comercio y la inversión, así como la seguridad.

"Juntos, hacemos frente a las amenazas del narcoterrorismo, la delincuencia transnacional y los regímenes autoritarios que socavan la libertad en nuestra región", aseguró el Departamento de Estado.

Milei y el avance del país

El presidente Milei, por su parte, destacó que Argentina es otra “diametralmente opuesta” a la que recibió al asumir su gobierno en 2023 con su partido La Libertad Avanza, durante su discurso en un acto por el aniversario de la independencia que se realizó en la provincia de Tucumán.

El mandatario argentino resaltó que el país en la actualidad es centro del respeto mundial y se refirió a la primera asamblea independentista con la que hizo un paralelismo del momento actual:

“Haciendo honor a quienes dieron su vida por romper las cadenas que nos ataban al imperio español, nuestro Gobierno asumió un histórico compromiso: liberar al pueblo argentino de la tiranía del Estado omnipresente. Un Estado que, durante los últimos cien años, se dedicó a perseguir sus propios intereses y a someter cada vez más a los argentinos”.

El acto contó con la asistencia de ministros de su gabinete y gobernadores, mientras que la celebración por el día histórico se extendió a otras provincias

FUENTE: Con información de State Departament, EFE, lagaceta.com.ar